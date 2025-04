Kijev mindent bevet, hogy friss erőket vonzzon hadseregébe. Egy februárban indított új program keretében a 18 és 24 év közötti fiatalokat toborozzák, akik egyéves katonai szolgálatért cserébe magas fizetést, egymillió hrivnyás (mintegy 24 ezer dolláros, avagy 8,5 millió forintos) bónuszt és kamatmentes lakáshitelt kapnak. Ukrajna célja, hogy csökkentse a frontra vezényelt katonák átlagéletkorát, és az újoncokkal megfordítsa az egyre kilátástalanabb háború menetét.

Ukrajna vezetése minden korosztály számára népszerűsíti a hadsereget

Fotó: AFP

Ukrajna a legfiatalabbakat küldi a frontra

Mint arról lapunk is beszámolt, az ukrán hadvezetésben már korábban is megfogalmazódott a gondolat, hogy 18. életévüket frissen betöltött fiúkat sorozzanak a hadseregbe.

Biztos vagyok benne, sajnos, hogy 18 éves kortól fogunk mozgósítani. Ez a realitás, amivel talán szembe kell néznünk

– nyilatkozta Shamil Krutkov, az ukrán hadsereg 93. brigádjának parancsnoka. Ez a terv mára valósággá vált.

Kevesen akarnak háborúzni a fiatalok közül

A programot két hónapja hirdették meg, de eddig kevesebb mint 500 fiatal írta alá a szerződést, mondta Pavlo Palisa, Volodimir Zelenszkij elnök katonai tanácsadója. Hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés még gyerekcipőben jár, kezdetben csak hat dandárt vontak be, de a toborzás már 24 egységre terjed ki. Palisa korábbi nyilatkozataiban arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg elfáradt és kivérzett, ezért a nőket is be kellene sorozni.