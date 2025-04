Ukrajna: a nőket is besoroznák

Mint arról már lapunk is beszámolt, Ukrajna mozgósítani fogja a 18 éves ukrán állampolgárokat és a kényszersorozást is tovább folytatja Volodimir Zelenszkij kormánya. Ukrajna egyik vezető tisztségviselője, Pavlo Palisa most új ötlettel állt elő, amivel újabb százezreket lehetne bekényszeríteni a hadseregbe.

Pavlo Palisa szerint Ukrajna hadseregének jót tenne, ha a nőket is soroznák

(Fotó: AFP)

Ukrajna a nőket is bevonná a seregbe

Pavlo Palisa maga is katona, ezért tisztában van a fronton kialakult katasztrofális helyzettel. Azonban míg sokan a fegyverszünetben és az orosz–ukrán háború lezárásában látják a megoldást, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője máshogy akar fordítani a hadiszerencsén.

Szolgálnia mindenkinek kellene. Először is, az állam védelme minden állampolgár kötelessége

– fejtette ki. Palisa szerint a kötelező szolgálat nemcsak alkotmányos elv, hanem olyan gyakorlati alapelv is lehetne, amelyen az állampolgári jogok nyugszanak. Kifejtette:

Bármilyen furcsán is hangozhat, meg kellene vizsgálnunk Izrael példáját. Ha valaki valóban állampolgár, és állami pozícióra, oktatásra vagy bármilyen költségvetési juttatásra tart igényt, akkor szolgálnia kellene.

A javasolt modell szerint mindenki számára elérhető lenne egy rövid, például egyéves szerződés, amely lehetőséget adna az alapvető katonai felkészítésre. Ez alól a nők sem jelentenének kivételt.

Ha például képviselő akarsz lenni, akkor egyszerűen nem lehetsz, ha nem szolgáltál a hadseregben. Ha állami pozícióra vágysz vagy állami ösztöndíjra jelentkeznél, akkor előbb szolgálj.

A tisztviselő hangsúlyozta, hogy a modern hadseregben számos szerepkör van, ezért nem kell félni attól, hogy nem jut munka valakinek:

A modern hadseregben rengeteg feladat van, mindenki találhat magának helyet.

Palisa szerint a katonai szolgálat révén a civilek jobban megérthetnék a hadsereg működését, és ezzel megalapozhatnák a tartalékos rendszer fejlesztését. A katonai ismeretek átadása így nemcsak védelmi, hanem társadalmi és nemzetépítő szerepet is betöltene.

Palisa szerint a hadsereg kimerült, de a háborút folytatni kell

Az interjú más pontján Palisa elismeri, hogy az ukrán katonák, különösen a 2022 óta szolgálók, kimerültek, és szükség van egy hosszú távú rotációs rendszerre. Ennek feltétele azonban a megfelelő utánpótlás biztosítása.

Az emberek kimerültek fizikailag és lelkileg, ezt tökéletesen értem. De egyszerűen csak elengedni őket anélkül, hogy előbb biztosítanánk az utánpótlásukat, nem lenne helyes

– fogalmazott. Palisa szavai világosan jelzik, hogy az ukrán vezetés egy része komolyan fontolgatja a katonai szolgálat kiterjesztését minden állampolgárra, beleértve a nőket is.

Borítókép: Ukrán nők katonai kiképzés közben (Fotó: AFP)