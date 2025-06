Több mint három éve segítik a háborús menekülteket

A központban már ekkor felmerült az igény arra, hogy magyart mint idegen nyelvet oktassanak, amit már 2022-ben el is kezdtek. Ekkor indult a munkaerőpiaci segítségnyújtás is. A legfontosabb ugyanakkor a szállás kérdése volt. Fekete András fotóművész, akinek a fotóiból áll össze a kiállítás, szálláskoordinátor volt akkor, ő egyeztetett közvetlenül a menekültekkel, Lupsán Lili pedig a feladat technikai részéért volt felelős. – Volt olyan időszak, amikor egyszerre száz személyt szállásoltunk el, évente nagyjából húsz-harmincezer éjszakára biztosítottunk szállást. Saját intézményben, külső helyszíneken, bérelt helyeken tudtuk elhelyezni a menekülteket – mondta el. Most, 2025-ben az Európai Unió Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alapjának köszönhetően – ami egy Belügyminisztérium által biztosított támogatás – tudnak lakhatási és megélhetési támogatást nyújtani családoknak. – Ők saját lábra tudnak állni, és előtakarékossági intézkedéseket is fogalmaztunk meg, amelyek szintén segítenek nekik, hogy a későbbiekben is majd tudjanak önálló életvitelt folytatni – emelte ki a központ vezetője. Hozzátette, mindezek mellett jogi tanácsadással is foglalkoznak.

Kiemelkedően fontosnak nevezte, hogy pszichológiai segítséget is nyújtanak, egyéni és csoportos formában is, ami ukrán nyelven is elérhető, ami nagyon fontos ennél a nagyon érzékeny területnél.

A menekültek, akik a központhoz fordulnak, integrálódni szeretnének hazánkban, a központ ebben segíti őket.

Már maguk a szolgáltatások is úgy alakultak ki, hogy az itteni életükben nagy segítséget nyújtanak. Főként azok jelentkeznek például nyelvtanfolyamra is, akik itt képzelik el az életüket. Ez vagy azért van, mert nem tudnak visszamenni, vagy nem szeretnének, vagy ők úgy gondolják, hogy itt egyébként helyt tudnak állni. Sok ilyen személlyel találkozunk

– jegyezte meg Lupsán Lili, és azt is elmondta, munkaerőpiaci képzéseik, tréningjeik is vannak, és több szervezettel, céggel is kapcsolatban állnak, hogy minél hatékonyabban tudják segíteni a menekültek elhelyezkedését, munkaerőpiaci beilleszkedését is.

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet/Fekete András

Az eddigi erőfeszítések megerősítéseképpen egy új projektet is el tudtak indítani az Európai Szociális Alap és a Társadalmi Innováció támogatásával, melyben romániai partnerükkel közösen dolgoznak a menekültellátás több kulcsterületén, így a munkaerőpiaci integráció és a kapcsolati erőszak elleni küzdelem terén is.