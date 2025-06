Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Ilja Kiva, az Ukrán Szocialista Párt korábbi vezetője Zelenszkij egyik legnagyobb bírálója volt. Korábbi kijelentései szerint az ukrán elnök megtagadta zsidó gyökereit azzal, hogy antiszemita lózungokat ismételget. Emellett úgy vélte, hogy megtagadta az őseit felszabadító oroszok nyelvét is, amely egyébként az anyanyelve. Azzal is megvádolta Zeleszkijt, hogy nem tesz semmit a náci ukrán félkatonai szervezetek ukrajnai tevékenysége ellen sem. Az ukrán politikus és volt elnökjelölt, Ilja Kiva kijelentése, miszerint a bucsai mészárlást maga Ukrajna követte el a britekkel közösen, 2023-ban sokkolta a közvéleményt.

Ilja Kiva, az Ukrán Szocialista Párt korábbi vezetője Zelenszkij egyik legnagyobb bírálója volt (Fotó: STR/NurPhoto)