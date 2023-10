Megváltónak képzeli magát az ukrán elnök? Zelenszkijről ír a Time magazin

Telnek a hónapok, és egyre több kritikus vagy legalábbis őszintébb cikk jelenik meg a nyugati sajtóban is Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. A nyíltabb hangnem azután vált gyakoribbá, miután a kanadai parlamentben Zelenszkij nemrég együtt parolázott Jaroszlav Hunkával, a SS Galícia hadosztály egykori katonájával, melyből végül hatalmas botrány lett.

Most az amerikai Time magazin, mely egy éve még az év emberének választotta, közölt lesújtóan őszinte írást az ukrán vezetőről. A cikket elsőként a legismertebb ukrán ellenzéki lap, a Strana szemlézte.

A Time címlapja 2022-ben, illetve 2023-ban

Az írás szerint Zelenszkij dühös volt a legutóbbi Egyesült Államokba tett látogatása után, hiszen a korrupcióellenes harc fontosságára hívták fel a figyelmét. A lapnak Zelenszkij egyik közeli munkatársa szivárogtatott, aki szerint a látogatáson az is érzékelhető volt, hogy a Nyugat belefáradt az ukrajnai háborúba.

A kiadvány szerint Zelenszkij mostanra elvesztette megszokott optimista kisugárzását, a humorérzékét, és már nem tudja viccekkel feldobni a hangulatot a szituációs szobában sem.

Most bejön, megkapja a jelentéseket, parancsot ad, és elmegy

– mondta a csapatának egyik régi tagja. Az ukrán elnök környezetéből egy másik ember pedig azt súgta meg, hogy Zelenszkij egyre inkább érzi úgy, hogy nyugati szövetségesei elárulták. Ugyanis nem biztosítanak neki elegendő eszközt ahhoz, hogy megnyerje a háborút, csak éppen annyit, hogy túléljen.

Az elnök megváltónak képzeli magát

A Time szerint ugyanakkor Zelenszkij eltökélt a harc folytatása mellett. Mint írják:

Ukrajna Oroszország feletti végső győzelmébe vetett hite olyan méreteket öltött, mely aggasztja egyes tanácsadóit. Megingathatatlanná vált, és megváltónak hiszi magát. Becsapja magát. Nincs több lehetőségünk. Nem fogunk nyerni. De ezt próbáld meg neki elmondani…

– mondta csalódottan a kiadványnak az elnök egyik legközelebbi munkatársa. Ráadásul a békekötés kérdése jelenleg tabunak számít az elnök csapatában. Zelenszkij szerint ugyanis, akit a cikk idéz is, ez azt jelentené, hogy nyitva hagynának egy sebet a jövő generációi számára:

Valószínű, hogy ez sokakat megnyugtatna Ukrajnán belül és kívül is. Legalábbis azokat, akik bármi áron végig kívánják vinni az ügyet [a békéét]. De számomra ez probléma, ugyanis fennmarad a robbanásközeli állapot. És csak késleltetni fogjuk a detonációt

– tette hozzá az elnök, aki azt is állítja, hogy a nyugati szövetségesek Ukrajna győzelmébe vetett hite minden erőt és energiát elvesz.

Ráadásul vannak más problémák is, hiszen a kijevi elnöki hivatal úgy gondolja, hogy az esetleges téli áramszünetek társadalmi elégedetlenséget fognak kiváltani a hatalom munkájával szemben. „Tavaly az emberek az oroszokat hibáztatták ezért. Ezúttal azzal fognak vádolni minket, hogy nem tettünk eleget a felkészülés érdekében” – mondta a lapnak az egyik forrás. Arról is szivárogtattak, hogy télen nagy változások várhatóak Ukrajna katonai stratégiájában, és komoly változások lesznek az elnöki csapatban is.

Legalább egy minisztert le fognak váltani, illetve felelősségre fognak vonni egy magas rangú parancsnokot is, aki az ellentámadásért felel. Mindezt annak érdekében teszik majd, hogy minden felelősséget áthelyezzenek az ő vállára a fronton történő lassú előrehaladás miatt.

„Nem haladunk előre” – mondja Zelenszkij egyik közeli segédje, akinek a szavai szerint egyes katonai vezetők a frontvonalon már nem hajlandóak teljesíteni a támadási parancsokat, még akkor sem, ha azok közvetlenül az elnöki irodából érkeznek. „Mindössze a lövészárokban hajlandóak ülni, és tartani a védelmet. De így nem nyerhetjük meg a háborút”– teszi hozzá.

Október elején az ország politikai vezetése azt követelte, hogy hajtsanak végre olyan műveletet, mellyel felszabadítják Gorlovkát. A válasz kérdés formájában érkezett meg a hadseregtől:

És mégis mivel? Nincs emberünk, nincs fegyverünk. Hol van a fegyver? Hol a tüzérség? Hol vannak az újoncok?

– válaszolta a cikk szerint a tiszt.

Hősből számkivetett

Ilja Kiva, mandátumától megfosztott, volt ellenzéki kijevi parlamenti képviselő, aki a Zelenszkij-rezsim egyik legnagyobb kritikusa, két különböző címlappal így kommentálta a Time cikkét:

Vezető (2022) – SZÁMKIVETETT (2023), akinek elment az esze. A zsidó–nácihoz való viszonyulás másfél éves dinamikája a nyugati világban. Kiviszik a vágóhídra is. Hamarosan.

Kiva Zelenszkij egyik legnagyobb bírálója. Szerinte az elnök megtagadta zsidó gyökereit azzal, hogy antiszemita, banderista lózungokat ismételget. Emellett úgy véli, hogy az megtagadta az őseit felszabadító oroszok nyelvét is, mely egyébként az anyanyelve. Továbbá nem tesz semmit a náci ukrán félkatonai szervezetek ukrajnai tevékenysége ellen sem.

Az exhonatya szerint egyébként a Time magazin gyakorlatilag Adolf Hitlerhez hasonlította Zelenszkijt. 1945-ben ugyanis ő is elvesztette a valósággal való kapcsolatát, és akkor is az elkerülhetetlen győzelemről őrjöngött, amikor Vörös Hadsereg már Berlin alatt volt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)