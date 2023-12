A biztonsági szervek az ünnepek alatt is megvédik az országot

„Őrzők, vigyázzatok a strázsán, / Az Élet él és élni akar, / Nem azért adott annyi szépet, / Hogy átvádoljanak most rajta / Véres s ostoba feneségek.”

(Ady: Intés az őrzőkhöz)

Talán sokan fognak most ünneprontással vádolni, mert a karácsonyi ünnepek előtt néhány nappal ismét a veszélyekről, külső fenyegetésről írok. Mentségemül az szolgáljon, hogy Magyarország békéjének, biztonságának megőrzése mindannyiunk közös érdeke. Ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem tehetünk úgy, mintha nem lennének egyre sötétebb viharfelhők a fejünk felett. Úgy gondolom ugyanis, hogy

az ukrajnai háború jelenlegi állása és az izraeli küzdelem a Hamász terroristái ellen már minket is közvetlenül érinthet.

Nézzük a tényeket. Az elmúlt napokban kiderült, hogy a Hamász összehangolt támadást tervezett európai zsidó célpontok ellen. Németországban, Dániában és Hollandiában egy bonyolult művelet keretében hét embert tartóztattak le, akik terrortámadásra készültek. „Ennél komolyabb már nem lehet a fenyegetés!” – nyilatkozta a dán miniszterelnök. Közben az is kiderült, hogy Cipruson és Nagy-Britanniában is hasonló támadásra készülőket lepleztek le.

Az elmúlt napokban az ukrán titkosszolgálatok is hallattak magukról. Egy Moszkva-közeli szálloda parkjában fejbe lőtték Ilja Kiva volt ukrán ellenzéki parlamenti képviselőt. Az ukrán hírszerzés szóvivője azt nyilatkozta, hogy „erre a sorsra fognak jutni Ukrajna árulói és a Putyin-rezsim csatlósai is”. Az ukrán katonai és polgári titkosszolgálatok célzott támadásairól már a háború kitörése óta olvashatunk. A The Washington Post szellőztette meg, hogy az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 2015 óta több tíz millió dollárt fektetett be az ukrán titkosszolgálatok átprofilírozásába. A szervezetek új épületeket kaptak, hogy kivédjék az oroszok még meglévő technikai hírszerző képességeit, valamint új felderítő- és lehallgatóeszközöket is kaptak az amerikaiaktól. Azonban a washingtoni lap írása szerint napjainkban attól tartanak, hogy az ukránok „elszabadultak”, és már harmadik országbeli műveleteket, magyarul merényleteket hajthatnak végre orosz célpontok ellen.

Az elmúlt hónapok során több tucat politikust, katonatisztet gyilkoltak meg, sokszor mélyen orosz területeken is. A módszereik rendkívül változatosak. Autókat, lifteket robbantanak fel, rakétával támadnak éttermet vagy egyszerűen a nyílt utcán lövik fejbe, közvetlen közelről az áldozatukat.

Kirill Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője nyilatkozta, hogy már működik a szolgálat speciális egysége, amely a „nedves munkákra” szakosodott. De az ukrán elhárítás (SZBU) is létrehozta a maga kémelhárító igazgatóságát, amely szabotázsakciókra, aktív intézkedésekre hivatott. Az ilyen jellegű akciók sorában a legnagyobb visszhangot Daria Dugina moszkvai felrobbantása váltotta ki, még tavaly nyáron. (Putyin elnök egyik ideológusának lánya tévedés miatt halt meg az apja helyett.)

Az ukrán szolgálatok más módszerekkel is súlyos veszteségeket képesek okozni. Minapi hír szerint az ukrán védelmi minisztérium kíberegységei sikeres támadást hajtottak végre az orosz adószolgálat adatbázisa ellen. Több mint kétezer regionális iroda szervereibe és az egyik központi szerverbe sikerült betörniük. Meg nem erősített információk szerint a teljes adóadatbázis és annak biztonsági másolatai is megsemmisültek. Sőt, nagy valószínűséggel ezek az érzékeny adatok az ukránok kezébe kerültek. Az orosz hatóságok azóta próbálják helyreállítani a rendszert, a hírek szerint kevés sikerrel.

Hogy miért írok a Hamász terroristái és az ukrán titkos­szolgálatok által elkövetett gyilkosságokról, aktív intézkedésekről? Azért, mert az elmúlt hónapokban Magyarország következetes politikája nyilvánvalóan mindkét konfliktuszónában felhívta magára a figyelmet.

Európában szinte hazánk az egyetlen hely, ahol nem engedtek teret a Hamász-párti és antiszemita tüntetéseknek. Márpedig hazánkban van az unión belül az egyik legnagyobb zsidó közösség, amely békében és biztonságban élhet. A magyar kormány elkötelezte magát az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia mellett.

Ami nagy szó, hiszen látjuk, miként tüntetnek Nyugat-Európában és már az Egyesült Államokban is egyre dühödtebben Izrael Állam és a zsidóság ellen. Ne legyen kétségünk,

a radikális iszlamista szervezetek és szélsőbaloldali támogatóik árgus szemekkel figyelik mindazt, ami hazánkban történik.

Már 2015 óta figyelnek ránk, amikor egyedüliként vállalta fel a magyar kormány, hogy megállítja a muszlim migránshadak invázióját.

Ugyanez a következetesség, józanság jellemzi a magyar politikát az orosz–ukrán háború megítélésében is. A legutóbbi uniós csúcson egyedül Orbán Viktor miniszterelnök merte felvállalni, hogy Ukrajna nem alkalmas jelenleg az uniós csatlakozásra. Az ukrán vezetés most úgy tesz, mint aki elhiszi, hogy rövidesen teljes joggal ülhet ott a brüsszeli bőség asztalánál. Mi már megtapasztaltuk a saját bőrünkön, hogy az ébredés keserű lesz.

Pillanatnyilag azonban minden dühük – Oroszország mellett – hazánkra irányul. Magyar politikusok és újságírók régóta szerepelnek az ukrán nacionalisták halállistáin.

Ezért kezdtem cikkem ezzel az Ady-idézettel. Mert ünnep ide vagy oda, az őrzőknek tenni kell a dolgukat az év minden napján. Egy radikális iszlamista terrorszervezet és egy háborúban álló szomszéd ország titkos­szolgálata is nagy valószínűséggel a célkeresztjébe vette Magyarországot, és kiemelten Orbán Viktor miniszterelnököt. A magyar biztonsági szerveknek, titkosszolgálatoknak mindent meg kell tenniük, hogy meg tudják védeni bármely külső támadástól az ország vezetőit, lakosait, objektumait. Azoknak külön jár a köszönet és a hála, akik ezért dolgoznak a karácsonyi ünnepek alatt is.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője

Borítókép: A Hamász palesztin terrorszervezet pusztításának nyomai az izraeli Kfar Aza kibucban 2023. november 7-én, egy hónappal a háború kirobbanása után (Fotó: Csudai Sándor/Origo)