ukrán aranykonvojZelenszkijorosz-ukrán háború

Itt vannak az újabb részletek az aranykonvojról, videón a volt ukrán ügynök vallomása

Március elején harmincötmilliárd forintnyi értéket foglaltak le a magyar hatóságok egy páncélozott konvojból. Az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanúja miatt zajlik hatósági eljárás. Egy kiugrott ügynök vallomása szerint a lefoglalt vagyon csupán a jéghegy csúcsa és egy kiterjedt, az ukrán elnöki szintig érő illegális hálózat része.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 9:07
Döbbenetes információkat tett közzé az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságírónő
Az ukrán aranykonvojból lefoglalt érték Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán aranykonvojbotrány március 5-én robbant ki, amikor a magyar hatóságok feltartóztattak két páncélozott pénzszállítót, bennük összesen 35 milliárd forintnyi dollárral, euróval és arannyal. A szállítmányt egy magas rangú ukrán titkosszolgálati tábornok kísérte hat ukrán személlyel együtt. A férfiakat a hatóság szakemberei kihallgatták, majd kiutasították őket az országból. Az ügyben a NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz. Ahogy arról lapunk is beszámolt, vallott egy volt ukrán titkosügynök, aki elmondta, hogy több alkalommal hatalmas mennyiségű feketepénzt szállítottak Magyarországon keresztül Zelenszkij ukrán elnök irányításával. 

Az ukrán aranykonvojbotrány az ukrán elnökig érhet
Fotó: AFP

Nekik dolgoztam, mondhatjuk, egy kiugrott ügynök vagyok. Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy a fekete pénz. Hogy mit old meg? Mindent!

– mondja el egy hang a videón, aki elárulta, hogy ebből a pénzből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut belőle a katonáknak, az elégedetlen, zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek. 

Azért vitték ezen az útvonalon, mert maradt itt Magyarországon a pénzből. Órákkal rövidebb lett volna Lengyelország felé, de itt is kellett kitenni a pénzből

– magyarázta a kiugrott ügynök.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy kinek vitték a hatalmas mennyiségű pénzt és aranyat. Mint megírtuk, Szijjártó Péter külügyminiszter már a rajtaütés híre után azt közölte: a magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója megjegyezte: Magyarországon országgyűlési választások lesznek, Brüsszel és Kijev pedig kormányváltásban érdekelt.

 – Az unió és Ukrajna célja számomra egyértelmű, instabil helyzetet kell teremteni Magyarországon, ami esélyt adhat a jelenlegi ellenzéknek, vagyis a Tiszának a győzelemhez – fogalmazott, hozzátéve: ha ezt az összeget a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakinek hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.

add-square Lefoglalt ukrán aranykonvoj

Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
Faggyas Sándor avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
