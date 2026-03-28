Itt vannak az újabb részletek az aranykonvojról, videón a volt ukrán ügynök vallomása

Az ukrán aranykonvojbotrány március 5-én robbant ki, amikor a magyar hatóságok feltartóztattak két páncélozott pénzszállítót, bennük összesen 35 milliárd forintnyi dollárral, euróval és arannyal. A szállítmányt egy magas rangú ukrán titkosszolgálati tábornok kísérte hat ukrán személlyel együtt. A férfiakat a hatóság szakemberei kihallgatták, majd kiutasították őket az országból. Az ügyben a NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz. Ahogy arról lapunk is beszámolt, vallott egy volt ukrán titkosügynök, aki elmondta, hogy több alkalommal hatalmas mennyiségű feketepénzt szállítottak Magyarországon keresztül Zelenszkij ukrán elnök irányításával.

Az ukrán aranykonvojbotrány az ukrán elnökig érhet

Nekik dolgoztam, mondhatjuk, egy kiugrott ügynök vagyok. Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy a fekete pénz. Hogy mit old meg? Mindent!

– mondja el egy hang a videón, aki elárulta, hogy ebből a pénzből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut belőle a katonáknak, az elégedetlen, zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek.