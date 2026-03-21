CPAC 2026: Tom Van Grieken, Russ Fulcher és Stefano Forte is méltatta a miniszterelnököt

A CPAC Hungary 2026 rendezvényén felszólalt Tom Van Grieken, a flamand Vlaams Belang elnöke, Russ Fulcher amerikai kongresszusi képviselő és Stefano Forte, az amerikai New York Young Republican Club elnöke is. Mind a három előadó kiemelte mind hazánk, mind pedig Orbán Viktor miniszterelnök szerepét a globalisták elleni küzdelemben.

Tom Van Grieken felszólalásában külön köszöntötte a szervezőket, az Alapjogokért Központ főigazgatóját, Szánthó Miklóst és mindenkit, aki a háttérben azért dolgozott, hogy ez a rendezvény létrejöhessen.

Amikor külföldön beszélek, akkor mindig szeretném megérteni az adott nemzet lelkét, próbálom tanulmányozni a történelmüket, beszélni az emberekkel, megkóstolni a konyhájukat, és még megpróbálok valamit elolvasni is a nyelvükön, egy híres könyvet vagy egy verset, de szeretnék őszinte lenni önökhöz, a magyar nyelv elképesztően szépen hangzik, ugyanakkor egy flamand embernek, mint én, lehetetlenség ezt elolvasni és megérteni

– fogalmazott.

Van Grieken emellett méltatta magyar emberek bátorságát, hiszen mint fogalmazott, hazánk igazi harcos spiritusszal rendelkezik. „Erőteljes birodalmak ellen keltek fel, és ez tiszteletet érdemel” – hangsúlyozta.

A béke az nem a konfliktus hiányát jelenti, hanem egy olyan állapotot, amiben senkinek nem kell félelemben élnie, vagy erőszak áldozatául esnie, vagy nyomás alatt lennie – hangsúlyozta. A flamand politikus szerint éppen ezért borzalmas az, hogy az Európai Unió folyamatosan háborúkra és konfliktusokra buzdít az európai határoknál, hiszen így a béke az első dolog, ami eltűnik.

A szabadság azonban az a valódi béke eredménye. Közvetlen eredménye, hiszen amikor béke honol, akkor a szabadság garantált, az emberek kimondhatják az igazat félelem nélkül. Kimondhatják, hogy csak két nem van, ez pedig a nő és a férfi

– nyomatékosította.

Ma ismét a teljes világ Magyarországra figyel. Ugyanúgy, ahogy Magyarországra figyelt az 1956-os forradalom során. A vörös zászló azonban felváltotta a kék zászlót sárga csillagokkal. A Szovjetunió kollaboránsait felváltotta az Európai Unió és azok helyi ügynökei, mint Magyar Péter. Ez Európai Bizottságnak hívja magát, a tankok pedig most a globális médiaügynökséget jelentik, és a golyók, amiket kilőttek akkor, azok most a milliárdnyi eurók, amelyeket Soros György a kampányba tesz

– fogalmazott.