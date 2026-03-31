Kényes ügyek Ilaria Salis körül

Az ügy egy római szállodai ellenőrzéssel vette kezdetét, amelyet az olasz rendőrség hajtott végre szombat reggel egy anarchista tüntetés előtt. Ilaria Salis élesen bírálta az eljárást, a demokrácia elleni támadásnak és mentelmi joga megsértésének minősítve, miközben azzal vádolta a kormányt, hogy ellehetetleníti politikai ellenfeleit és rezsimet épít.

Rövid időn belül azonban kiderült, hogy az intézkedést Németország kérésére hajtották végre. A valódi fordulatot az hozta, amikor fény derült rá, hogy a hatóságok nemcsak Salis, hanem a vele egy szobában tartózkodó EP-asszisztense miatt is intézkedtek.

Az olasz sajtó beszámolói szerint a közpénzből fizetett munkatárs büntetett előéletű.

2015-ben több bűncselekmény miatt is elítélték és közismerten szélsőséges baloldali körökhöz köthető. Az Olasz Testvérek képviselői válaszul parlamenti kivizsgálást kezdeményeztek az asszisztens múltjának tisztázására. Az olaszok nehezményezik, hogy Salis ugyanis lezáratlan budapesti büntetőügye után most olyan személyekkel veszi körül magát az Európai Parlamentben, akiket szintén törvénysértésekkel hoznak összefüggésbe.

Az Il Giornale napilap már arról ír, hogy a fővárosi rendőrség szombat reggeli, szállodai ellenőrzése, egyértelműen egy német vizsgálatokból eredő szálhoz vezethető vissza. Ilaria Salis, állításával ellentétben nem szenvedett el házkutatást, mivel a rendőrök, amint rájöttek, hogy a Zöldek és Baloldal Szövetsége párt jelöltjéről van szó, az azonosítást követően nem léptek be a szállodai szobájába. Az egész ügy onnan ered, hogy Németország felvette a Ilaria Salist és a környezetében tevékenykedőket a gyanúsítottak listájára.

Az Il Giornale beszámolója szerint a vizsgálati szál, amelyet mind Németország, mind Magyarország követ, az úgynevezett Budapest Complex nevet viseli, és már nemcsak Salisról és társairól szól.

A formulát a magyar és német hatóságok olyan vizsgálatainak jelölésére használják, ahol Budapest csak a dosszié kiindulópontja. A kutatások folytatásával ugyanis megállapították, hogy néhány személy már korábban is részt vett politikai erőszakhullámokban Németországban. A kísérlet tehát a radikális antifasiszta hálózat felderítésére irányul, amelynek tagjai több alkalommal, rendkívül szervezett stratégiával támadtak kalapácsokkal vagy más tompa tárgyakkal olyanokra, akiket szélsőjobboldalinak tekintettek.