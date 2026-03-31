Kényes ügyek Ilaria Salis körül

Újabb botrány robbant ki Ilaria Salis körül, büntetett előéletű asszisztenssel osztotta meg szobáját. Hatósági ellenőrzést tartottak a szélsőbaloldali EP-képviselő szállodai szobájában a római anarchista tüntetés előtt. Ilaria Salis azzal vádolta a kormányt, hogy rezsimet épít, később kiderült, a német hatóságok kérték az ellenőrzést.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 31. 4:04
Ilaria Salis Fotó: NurPhoto via AFP
Az ügy egy római szállodai ellenőrzéssel vette kezdetét, amelyet az olasz rendőrség hajtott végre szombat reggel egy anarchista tüntetés előtt. Ilaria Salis élesen bírálta az eljárást, a demokrácia elleni támadásnak és mentelmi joga megsértésének minősítve, miközben azzal vádolta a kormányt, hogy ellehetetleníti politikai ellenfeleit és rezsimet épít. 

Ilaria Salis körül újabb botrány robbant ki (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Rövid időn belül azonban kiderült, hogy az intézkedést Németország kérésére hajtották végre. A valódi fordulatot az hozta, amikor fény derült rá, hogy a hatóságok nemcsak Salis, hanem a vele egy szobában tartózkodó EP-asszisztense miatt is intézkedtek. 

Az olasz sajtó beszámolói szerint a közpénzből fizetett munkatárs büntetett előéletű. 

2015-ben több bűncselekmény miatt is elítélték és közismerten szélsőséges baloldali körökhöz köthető. Az Olasz Testvérek képviselői válaszul parlamenti kivizsgálást kezdeményeztek az asszisztens múltjának tisztázására. Az olaszok nehezményezik, hogy Salis ugyanis lezáratlan budapesti büntetőügye után most olyan személyekkel veszi körül magát az Európai Parlamentben, akiket szintén törvénysértésekkel hoznak összefüggésbe.

Az Il Giornale napilap már arról ír, hogy a fővárosi rendőrség szombat reggeli, szállodai ellenőrzése, egyértelműen egy német vizsgálatokból eredő szálhoz vezethető vissza. Ilaria Salis, állításával ellentétben nem szenvedett el házkutatást, mivel a rendőrök, amint rájöttek, hogy a Zöldek és Baloldal Szövetsége párt jelöltjéről van szó, az azonosítást követően nem léptek be a szállodai szobájába. Az egész ügy onnan ered, hogy Németország felvette a Ilaria Salist és a környezetében tevékenykedőket a gyanúsítottak listájára. 

Az Il Giornale beszámolója szerint a vizsgálati szál, amelyet mind Németország, mind Magyarország követ, az úgynevezett Budapest Complex nevet viseli, és már nemcsak Salisról és társairól szól. 

A formulát a magyar és német hatóságok olyan vizsgálatainak jelölésére használják, ahol Budapest csak a dosszié kiindulópontja. A kutatások folytatásával ugyanis megállapították, hogy néhány személy már korábban is részt vett politikai erőszakhullámokban Németországban. A kísérlet tehát a radikális antifasiszta hálózat felderítésére irányul, amelynek tagjai több alkalommal, rendkívül szervezett stratégiával támadtak kalapácsokkal vagy más tompa tárgyakkal olyanokra, akiket szélsőjobboldalinak tekintettek. 

Vannak olyan személyek is, akiket nem tartóztattak le azonnal Budapesten, de akiket a nyomozók később ugyanazon támadások résztvevőiként vagy ugyanazon operatív csoport tagjaiként azonosítottak. A német szövetségi ügyészség 2025. január 21-i közleménye hat, Németországban letartóztatott gyanúsítottról szólt. A vád szerint minden gyanúsított egy baloldali szélsőséges szervezet tagja volt, és ugyanaz a szervezet követte el a 2023-as budapesti támadásokat is. Jelenleg azonban egyedül Ilaria Salis ül az Európai Parlamentben, a Zöldek és Baloldal Szövetsége pártba való jelölésének köszönhetően menekült el a magyarországi per elől.

Az olasz rendőrségi szakszervezetek tiltakozásukat fejezték ki Ilaria Salis vádjaival kapcsolatban. 

Hangsúlyozták, hogy nem az olasz hatóságok önálló kezdeményezése volt, hanem az európai együttműködési rendszeren keresztül érkező kötelező jelzés végrehajtása. Arra is kitértek, hogy nem történt házkutatás, ahogyan azt korábban a parlamenti képviselő színlelte, feltehetően azért, hogy lejárassa a rendőrséget. 

Az ellenőrzést végrehajtó egyenruhások valójában nem léptek be a szállodai szobába, és minden tevékenységüket azonnal beszüntették, amint megállapították az érintett személyazonosságát. A szakszervezet szóvivője azt is nehezményezte, hogy Salis megelőző ellenőrzésekről beszélt, szándékosan figyelmen kívül hagyta a tényeket, és ideológiai köntösbe burkolt egy tisztán technikai rendőrségi beavatkozást. Úgy vélik, Salis tudatosan delegitmiálta a rendőrség munkáját azzal a céllal, hogy feszültséget szítson a hatóságokkal szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

