Donald Trump legutóbbi kijelentésében ismét nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, és támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnök újraválasztását.
A világ vezető hatalmának elnöke hiteles és megbízható partnerként tekint Orbán Viktorra
Orbán Viktor és Donald Trump között szoros politikai szövetség áll fenn, amely az elmúlt időszakban is egyértelműen megmutatkozott. Az amerikai elnök legutóbb is nyíltan a magyar miniszterelnök mögé állt, és kijelentette, teljes mértékben támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A világ vezető hatalmának elnöke hiteles és megbízható partnerként tekint Orbán Viktorra – emelte ki Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Hozzátette: mindez azt is jelzi, hogy a magyar választások nemzetközi jelentősége is felértékelődött.
A megszólalás több szempontból is figyelemre méltó: Trump szavai alapján Magyarország továbbra is az Egyesült Államok fontos szövetségesének tekinthető, miközben Orbán Viktor szerepe meghatározó a két ország közötti kapcsolatok alakulásában. Az amerikai elnök ráadásul közvetlenül a magyar választókhoz szólt, és Orbán Viktor támogatására buzdított.
A témában Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.
A szakértő szerint Donald Trump kiállása Orbán Viktor mellett azt üzeni a magyar választóknak, hogy
a világ vezető hatalmának első embere hiteles, megbízható szövetségesének, partnerének tartja a magyar miniszterelnököt.
Mint fogalmazott: Az elnök minden lépésével erőt sugároz, és ez az erő Magyarországon Orbán Viktort támogatja. Hozzátette: Ez azért is nagy szó, mert ez is bizonyítja, hogy a magyar választások – amely a globális folyamatok szempontjából a korábbi időszakokban nem voltak fontosak – messze túlmutatnak országunk világpolitikai jelentőségén.
A szakértő arra is rámutatott:
Orbán Viktor 16 éves kormányzása ugyanis azt bizonyítja, hogy a nemzeti, patrióta cselekvés a globális kihívásokra – migrációra, genderpolitikára, háborúkra – adott válaszok példaértékűek még az Egyesült Államok elnöke számára is.
Kiemelte: A Fidesz–KDNP kormányzása nem sodródik, biztos alapokon áll, és rendszerszinten is hatékonyan működik. A multinacionális cégek törekvéseivel szemben a hazai vállalkozások és az ipar támogatására épít, a munkaalapú társadalmat helyezi előtérbe a segélyezéssel szemben, határozott keresztény-konzervatív családpolitikát képvisel, ellenzi a migrációt, és békepárti álláspontot képvisel. Ez a politika mintaként szolgál a világ jobboldali erői és politikusai számára.
Úgy fogalmazott:
Természetesen brüsszeli progresszív bürokraták, illetve az amerikai demokraták, akik összefonódnak a globális tőkével, meg akarják semmisíteni Orbán Viktor rendszerét, meg akarják törni a magyarok ellenállását, ezért indítottak ellene saját jelöltet Magyar Péter személyében. De korábban az is kiderült, hogy Trump őt nem is ismeri.
Végül hangsúlyozta:
Orbán Viktor viszont nem a baloldal, a liberálisok szabályai szerint játszik, hanem saját szabályokat fektetett le, és ez Trump ars poeticája is.
Az amerikai elnök világosan látja, hogy a magyar rendszer nagyon hasonló rendszer ahhoz, amelyet ő is meg akar honosítani az Egyesült Államokban, tehát a Make America Great Again politikájának előszele az, amit Orbán Viktor Magyarországon már megcsinált. Ezért áll ki az amerikai elnök a magyar kormányfő mellett.
Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
