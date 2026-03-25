A világ vezető hatalmának elnöke hiteles és megbízható partnerként tekint Orbán Viktorra

A megszólalás több szempontból is figyelemre méltó: Trump szavai alapján Magyarország továbbra is az Egyesült Államok fontos szövetségesének tekinthető, miközben Orbán Viktor szerepe meghatározó a két ország közötti kapcsolatok alakulásában. Az amerikai elnök ráadásul közvetlenül a magyar választókhoz szólt, és Orbán Viktor támogatására buzdított.

A témában Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

A szakértő szerint Donald Trump kiállása Orbán Viktor mellett azt üzeni a magyar választóknak, hogy

a világ vezető hatalmának első embere hiteles, megbízható szövetségesének, partnerének tartja a magyar miniszterelnököt.

Mint fogalmazott: Az elnök minden lépésével erőt sugároz, és ez az erő Magyarországon Orbán Viktort támogatja. Hozzátette: Ez azért is nagy szó, mert ez is bizonyítja, hogy a magyar választások – amely a globális folyamatok szempontjából a korábbi időszakokban nem voltak fontosak – messze túlmutatnak országunk világpolitikai jelentőségén.

A szakértő arra is rámutatott:

Orbán Viktor 16 éves kormányzása ugyanis azt bizonyítja, hogy a nemzeti, patrióta cselekvés a globális kihívásokra – migrációra, genderpolitikára, háborúkra – adott válaszok példaértékűek még az Egyesült Államok elnöke számára is.

Kiemelte: A Fidesz–KDNP kormányzása nem sodródik, biztos alapokon áll, és rendszerszinten is hatékonyan működik. A multinacionális cégek törekvéseivel szemben a hazai vállalkozások és az ipar támogatására épít, a munkaalapú társadalmat helyezi előtérbe a segélyezéssel szemben, határozott keresztény-konzervatív családpolitikát képvisel, ellenzi a migrációt, és békepárti álláspontot képvisel. Ez a politika mintaként szolgál a világ jobboldali erői és politikusai számára.