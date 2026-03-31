Orbán Viktornak ismét igaza lett: Németország szabadulna a migránsoktól

Hosszabb távon, a következő három év perspektívájában a jelenleg Németországban tartózkodó szíriaiak és szíriai nők körülbelül 80 százalékának vissza kellene térnie hazájába

– mondta Merz egy, Ahmed al-Sharaa, Szíria ideiglenes elnökével tartott közös sajtótájékoztatón.

Merz szerint a polgárháború véget ért, és sok szíriaira most az újjáépítésben van szükség, ugyanakkor hozzátette, hogy Németország érdekelt abban, hogy megtartsa azokat, akik jól integrálódtak és munkájukkal hozzájárulnak a társadalomhoz. A szíriaiak védelmi szükségleteit újra kell értékelni – tette hozzá Merz, kijelentve: „Aki már nem jogosult Németországban tartózkodni, az el is fogja hagyni Németországot.”

Elengedhetetlen, hogy eseti alapon újraértékeljük a védelmi szükségleteket. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy azok az egyének, akiknek már nincs joguk Németországban maradni, valóban távozzanak

– mondta.

– Ennek érdekében megbízható hazatelepítési mechanizmusokat kell kialakítanunk, és együttműködést kell kialakítanunk Szíriával – különösen azok esetében, akik visszaéltek a számukra nyújtott vendégszeretettel – tette hozzá a kancellár.

Merz ígéretet tett arra, hogy Németország támogatni fogja Szíria újjáépítési erőfeszítéseit, beleértve egy „ambiciózus közös munkaprogramot az újjáépítésre és a visszatérésre”.

Német részről egy új munkacsoport fogja koordinálni ezt a támogatást, amelyben részt vesz a belügyminisztérium, a gazdasági fejlesztési minisztérium és a kancellária. Egy német delegáció hamarosan Szíriába utazik, és olyan intézmények, mint a KfW fejlesztési bank és a GIZ, várhatóan irodákat nyitnak Damaszkuszban.

Merz azt is felvetette, hogy a kereskedelempolitikát uniós szinten kellene megvitatni. 2015 óta több mint egymillió szíriai érkezett Németországba, közülük mintegy 160 ezren családegyesítés révén. Eddig mindössze körülbelül 6500-an tértek vissza.

Százezrek kaptak német állampolgárságot, csak 2024-ben több mint 83 ezren. A német kancellár hangsúlyozta a Damaszkusszal való megbízható együttműködés szükségességét, különösen a bűnözők és azok visszaküldése terén, akik – megfogalmazása szerint – visszaéltek Németország vendégszeretetével. A bejelentés al-Sharaa hivatalos berlini látogatása során hangzott el, amely az első volt szíriai átmeneti vezetőként, miután 2024 decemberében megbuktatták az előző elnököt, Bassár el-Aszadot.