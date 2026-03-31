Orbán Viktornak ismét igaza lett: Németország szabadulna a migránsoktól

Friedrich Merz német kancellár szerint a Németországban tartózkodó szíriaiak többségének a következő években vissza kell térnie hazájába. A kijelentést Ahmed al-Sharaa szíriai ideiglenes elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón tette. Németország ugyanakkor támogatná Szíria újjáépítését és az önkéntes visszatérést. A látogatás körülményeit számos kritika érte, mivel Szíriában újabb keresztényellenes támadásról szóló hírek láttak napvilágot, miközben al-Sharaát vörös szőnyegen fogadja a német kancellár.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 12:33
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy a szíriai polgárháború idején Németországban menedéket kérő szíriaiak túlnyomó többségének most vissza kellene térnie hazájába – számolt be cikkében a Brussels Signal.

Fotó: AFP

Hosszabb távon, a következő három év perspektívájában a jelenleg Németországban tartózkodó szíriaiak és szíriai nők körülbelül 80 százalékának vissza kellene térnie hazájába

 – mondta Merz egy, Ahmed al-Sharaa, Szíria ideiglenes elnökével tartott közös sajtótájékoztatón.

Merz szerint a polgárháború véget ért, és sok szíriaira most az újjáépítésben van szükség, ugyanakkor hozzátette, hogy Németország érdekelt abban, hogy megtartsa azokat, akik jól integrálódtak és munkájukkal hozzájárulnak a társadalomhoz. A szíriaiak védelmi szükségleteit újra kell értékelni – tette hozzá Merz, kijelentve: „Aki már nem jogosult Németországban tartózkodni, az el is fogja hagyni Németországot.”

Elengedhetetlen, hogy eseti alapon újraértékeljük a védelmi szükségleteket. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy azok az egyének, akiknek már nincs joguk Németországban maradni, valóban távozzanak

– mondta.
– Ennek érdekében megbízható hazatelepítési mechanizmusokat kell kialakítanunk, és együttműködést kell kialakítanunk Szíriával – különösen azok esetében, akik visszaéltek a számukra nyújtott vendégszeretettel – tette hozzá a kancellár.

Merz ígéretet tett arra, hogy Németország támogatni fogja Szíria újjáépítési erőfeszítéseit, beleértve egy „ambiciózus közös munkaprogramot az újjáépítésre és a visszatérésre”.

Német részről egy új munkacsoport fogja koordinálni ezt a támogatást, amelyben részt vesz a belügyminisztérium, a gazdasági fejlesztési minisztérium és a kancellária. Egy német delegáció hamarosan Szíriába utazik, és olyan intézmények, mint a KfW fejlesztési bank és a GIZ, várhatóan irodákat nyitnak Damaszkuszban.

Merz azt is felvetette, hogy a kereskedelempolitikát uniós szinten kellene megvitatni. 2015 óta több mint egymillió szíriai érkezett Németországba, közülük mintegy 160 ezren családegyesítés révén. Eddig mindössze körülbelül 6500-an tértek vissza.

Százezrek kaptak német állampolgárságot, csak 2024-ben több mint 83 ezren. A német kancellár hangsúlyozta a Damaszkusszal való megbízható együttműködés szükségességét, különösen a bűnözők és azok visszaküldése terén, akik – megfogalmazása szerint – visszaéltek Németország vendégszeretetével. A bejelentés al-Sharaa hivatalos berlini látogatása során hangzott el, amely az első volt szíriai átmeneti vezetőként, miután 2024 decemberében megbuktatták az előző elnököt, Bassár el-Aszadot.

Al-Sharaa, aki korábban Abu Mohammed al-Julani néven volt ismert, és egykor az al-Kaidához kötődött, valamint a Hayat Tahrir al-Sham (HTS) vezetője volt, teljes állami tiszteletadás mellett érkezett Németországba.

Az új szíriai vezető hétfőn találkozott Frank-Walter Steinmeier elnökkel és Merz kancellárral is a kancellárián, ahol vörös szőnyeges fogadtatásban részesült. Támogatóinak nagy tömege is összegyűlt Berlin utcáin. A látogatás időzítése azonban éles bírálatokat váltott ki. 

Mindössze néhány nappal a látogatás előtt a szunnita többségű Qalaat al-Madiq városából érkező fegyveresek megtámadták a közeli, túlnyomórészt keresztény lakosságú Al-Suqaylabiyah települést Hama tartományban.

A támadók, akik motorokon érkeztek, megrongálták a házakat, üzleteket és autókat; lövöldözésről, fosztogatásról és vandalizmusról is érkeztek jelentések. A megrongált vagy megsemmisített tulajdon között volt egy Szűz Mária-szobor is. 

Áldozatokról nem érkezett jelentés, azonban utcai tiltakozások kezdődtek, amelyek során több száz helyi keresztény követelt védelmet és igazságszolgáltatást.

Egyházi vezetők és kisebbségvédelmi csoportok elítélték a támadásokat, mondván, hogy azok egy olyan mintázat részét képezik, amely a szíriai keresztény közösségek elleni felekezeti incidensek sorozatát jelzi Aszad bukása óta. Sokan közülük megkérdőjelezték az al-Sharaa külföldi fogadtatásakor alkalmazott vörös szőnyeges bánásmódot. 

Egyesek kiemelték, hogy miközben Merz teljes tisztelettel és elismeréssel fogadta al-Sharaát, ugyanez a Merz egészen más bánásmódban részesíti az AfD politikusait, akiket veszélyesnek és szélsőségesnek tart.

Emberi jogi aktivisták megjegyzik, hogy miközben Merz a tömeges visszatérések előkészítésén dolgozik, Szíriában a vallási kisebbségek biztonsági helyzete továbbra is bizonytalan.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Agyhalottak

Bayer Zsolt avatarja

Szolnok. Tiszások. No comment.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
