A Pfizer azért perli Magyarországot, mert nem vett elég vakcinát + videó

A Pfizer azért perli Magyarországot, mert nem vett elég vakcinát ahhoz képest, amennyit Ursula von der Leyen SMS-ben kialkudott és amiért az Európai Unió bírósága el is ítélte. Természetesen következménye annak nem volt. Ehhez képest Magyarországot 60 millió euróra perli a gyógyszercég, mert nem halmozott fel a szükségesnél több oltóanyagot – hívta fel a figyelmet Bugnyár Zoltán, a Hír TV riportere.

A Pfizer és a BioNTech 2023 januárjában indított pert a magyar kormány ellen Covid–19 elleni vakcinák elmaradt vételára miatt.

A per egy belga bíróságon folyik. Lengyelország, Magyarország és Románia jogi képviselői a következő hetekben állnak bíróság elé. Az ügy az Európai Unió egyik legnagyobb közös beszerzéséhez kapcsolódik, amely több milliárd eurós megrendeléseket érint – számolt be róla a Euronews.