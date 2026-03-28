A Pfizer azért perli Magyarországot, mert nem vett elég vakcinát + videó

A Pfizer és a BioNTech azért perli Magyarországot, mert szerintük nem fizette ki a megrendelt Covid-vakcinák egy részét. A cég mintegy 60 millió eurót követel, de a magyar álláspont szerint a járvány lecsengésével már nem volt szükség ennyi oltóanyagra. A vita a botrányt botrányra halmozó Ursula von der Leyen által kötött átláthatatlan uniós vakcinaszerződéseket is érinti.

Sebők Barbara
2026. 03. 28. 7:04
A Pfizer azért perli Magyarországot, mert nem vett elég vakcinát ahhoz képest, amennyit Ursula von der Leyen SMS-ben kialkudott és amiért az Európai Unió bírósága el is ítélte. Természetesen következménye annak nem volt. Ehhez képest Magyarországot 60 millió euróra perli a gyógyszercég, mert nem halmozott fel a szükségesnél több oltóanyagot – hívta fel a figyelmet Bugnyár Zoltán, a Hír TV riportere.

A Pfizer és a BioNTech 2023 januárjában indított pert a magyar kormány ellen Covid–19 elleni vakcinák elmaradt vételára miatt. 

A per egy belga bíróságon folyik. Lengyelország, Magyarország és Románia jogi képviselői a következő hetekben állnak bíróság elé. Az ügy az Európai Unió egyik legnagyobb közös beszerzéséhez kapcsolódik, amely több milliárd eurós megrendeléseket érint – számolt be róla a Euronews.

A 2023-ban benyújtott keresetben a három államot azzal vádolják, hogy a járvány idején vállalt vakcinavásárlási kötelezettségeiket nem teljesítették. 

 

A bíróság tájékoztatása szerint Magyarország április 16-án kerül szembe a Pfizer–BioNTech jogi képviselőivel. A magyar ügyben egyelőre nem ismert, mikor születhet végső döntés, ugyanakkor a lengyel és a román eljárásban hozott ítélet iránymutató lehet. A Euractiv szerint az ügy túlmutat a több milliárd euró értékű, ki nem fizetett vakcinákon. 

A vita az Ursula von der Leyen által felügyelt közös uniós beszerzés hitelességét is érinti. 

2021-ben az Európai Bizottság szerződést kötött a Pfizer–BioNTech párossal a koronavírus-vakcina beszerzésére. A tagállamok egy része a közös megállapodás keretében rendelt, mások külön úton adtak le megrendeléseket.

A „Pfizergate” néven ismertté vált botrány 2021-ben robbant ki, amikor a The New York Timesnak adott interjúban maga Von der Leyen ismerte el az üzenetváltást. A bíróság megállapította, hogy az Európai Bizottság (EB) nem tudta megfelelően megindokolni, miért nem tartalmaztak az Ursula von der Leyen és Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója között 2021-ben váltott üzenetek olyan közérdekű információkat, amelyeket az uniós dokumentummegőrzési szabályok szerint meg kellett volna őrizni. A kérdéses SMS-ek a több milliárd eurós vakcinabeszerzési szerződés előkészítésének időszakában keletkeztek. Az ügyről ide kattintva olvashat részletesen.

Szakértői vélemények szerint a bizottsági szerződés nem volt kellően átlátható, ugyanakkor jogilag kötelező fizetési feltételeket írt elő. 

Ez azt jelentette, hogy az országoknak akkor is fizetniük kellett a vakcinákért, amikor a járvány lecsengésével már csökkent az igény. Ennek következményeként több millió adag vakcina maradt felhasználatlanul.

A bírósági iratok szerint Magyarország 2021-ben mintegy kétmillió adag vakcinát rendelt
Az EB ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy a megállapodás 2021 májusában született, amikor még nem lehetett látni a világjárvány végét. Állításuk szerint a tagállamok szabadon dönthettek a rendelések mennyiségéről, így lehetőségük volt előre felmérni a szükségleteiket. A bírósági iratok szerint Magyarország 2021-ben mintegy kétmillió adag vakcinát rendelt, darabonként nagyjából 19,5 eurós áron. A következő évben újabb szállításokra is sor került, később azonban – az orosz–ukrán háború gazdasági és társadalmi hatásai miatt – a kormány halasztani próbálta az átvételeket, és nem fizette ki a számlákat.

A dokumentumok alapján a Pfizer–BioNTech páros mintegy 60 millió eurót követel kamatokkal együtt. 

Érvelésük szerint a megállapodás jogilag kötelező, így a fizetési kötelezettség fennáll. Alexandru Stanescu és Irina Vasile, Románia jogi képviselői az Euractivnak úgy nyilatkoztak, hogy az EB által kötött szerződéseket az alkalmazandó szerződési és uniós jog alapján kell megítélni. Véleményük szerint 

a Pfizer nyomást gyakorol a tagállamokra a Covid-oltási megállapodások teljesítése érdekében.

A Pfizer szóvivője szerint a cél az, hogy a tagállamok tartsák be a vállalt kötelezettségeiket, mivel a cég is hasonló kötelezettségeket vállalt, többek között az európai gyártási kapacitások biztosítására.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

