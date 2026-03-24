VMSZSzabadkaSzerbia

Szijjártó Péter Szabadkán: A magyar emberek pénzéből a magyar nemzetet kell fejleszteni

Szijjártó Péter külügyminiszter Szabadkán találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel. A tárcavezető kiemelte, hogy a vajdasági magyarság helyzete nyolc évtized óta most a legjobb és a magyar kormány eddig közel 89 milliárd forinttal támogatott 16 ezer vajdasági beruházást, amelyek tízezres nagyságrendben teremtettek stabil munkahelyeket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 12:36
Szijjártó Péter Szabadkán találkozott a VMSZ vezetőivel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szabadkán ült tárgyalóasztalhoz a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel. 

Szijjártó Péter Szabadkán tárgyalt a vajdasági magyarok jövőjéről
Szijjártó Péter Szabadkán tárgyalt a vajdasági magyarok jövőjéről.

Ahogy négy éve és azóta folyamatosan, most is próbálnak éket verni közénk és elválasztani minket egymástól. Márpedig mi így vagyunk egy nemzet: anyaországi és határon túli magyarok együtt!

– írta a külügyminiszter, aki a posztját azzal folytatta, hogy a vajdasági magyarok helyzete most a legjobb az elmúlt nyolcvan év tekintetében, ami két okra vezethető vissza: 

egyrészt most van a valaha volt legjobb kapcsolat Szerbia és Magyarország között, másrészt pedig a kormány azt csinálja a Vajdaság kapcsán, amit a vajdaságiak kérnek.

Kitért rá, hogy a kérés az volt, hogy a vajdasági magyar közösséget gazdaságilag erősítsék meg. Ez pedig meg is történt, a magyar kormány 16 ezer beruházáshoz adott összesen 89 milliárd forint támogatást a vajdasági vállalkozásoknak, melyek így 183 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre és munkahelyek tízezreit tették betonbiztossá az ott élők számára. 

A Vajdasági Magyar Szövetség most kidolgozta a második terület- és gazdaságfejlesztési stratégiát, melynek végrehajtására készen állunk. Mindannyian tudjuk, tudják: csak a szuverén nemzeti kormányra számíthatnak a határon túli magyarok, ránk viszont mindig! Brüsszel azt akarja, hogy a magyar emberek pénzét vigyék el Ukrajnába, márpedig, ha ez történne, akkor nem lenne pénz gazdaságfejlesztésre sem az anyaországban, sem a határon túl. Mi ezt nem engedjük, a magyar emberek pénzéből a magyar nemzetet kell fejleszteni, nem pedig a korrupt ukrán államot működtetni!

– zárta a bejegyzést a tárcavezető.

Borítókép: Szijjártó Péter Szabadkán találkozott a VMSZ vezetőivel

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
