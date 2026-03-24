Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szabadkán ült tárgyalóasztalhoz a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel.
Szijjártó Péter Szabadkán: A magyar emberek pénzéből a magyar nemzetet kell fejleszteni
Szijjártó Péter külügyminiszter Szabadkán találkozott a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőivel. A tárcavezető kiemelte, hogy a vajdasági magyarság helyzete nyolc évtized óta most a legjobb és a magyar kormány eddig közel 89 milliárd forinttal támogatott 16 ezer vajdasági beruházást, amelyek tízezres nagyságrendben teremtettek stabil munkahelyeket.
Ahogy négy éve és azóta folyamatosan, most is próbálnak éket verni közénk és elválasztani minket egymástól. Márpedig mi így vagyunk egy nemzet: anyaországi és határon túli magyarok együtt!
– írta a külügyminiszter, aki a posztját azzal folytatta, hogy a vajdasági magyarok helyzete most a legjobb az elmúlt nyolcvan év tekintetében, ami két okra vezethető vissza:
egyrészt most van a valaha volt legjobb kapcsolat Szerbia és Magyarország között, másrészt pedig a kormány azt csinálja a Vajdaság kapcsán, amit a vajdaságiak kérnek.
Kitért rá, hogy a kérés az volt, hogy a vajdasági magyar közösséget gazdaságilag erősítsék meg. Ez pedig meg is történt, a magyar kormány 16 ezer beruházáshoz adott összesen 89 milliárd forint támogatást a vajdasági vállalkozásoknak, melyek így 183 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre és munkahelyek tízezreit tették betonbiztossá az ott élők számára.
A Vajdasági Magyar Szövetség most kidolgozta a második terület- és gazdaságfejlesztési stratégiát, melynek végrehajtására készen állunk. Mindannyian tudjuk, tudják: csak a szuverén nemzeti kormányra számíthatnak a határon túli magyarok, ránk viszont mindig! Brüsszel azt akarja, hogy a magyar emberek pénzét vigyék el Ukrajnába, márpedig, ha ez történne, akkor nem lenne pénz gazdaságfejlesztésre sem az anyaországban, sem a határon túl. Mi ezt nem engedjük, a magyar emberek pénzéből a magyar nemzetet kell fejleszteni, nem pedig a korrupt ukrán államot működtetni!
– zárta a bejegyzést a tárcavezető.
Borítókép: Szijjártó Péter Szabadkán találkozott a VMSZ vezetőivel (Forrás: Facebook)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!