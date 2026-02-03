Exkluzív nyilatkozat a VMSZ elnökétől: a nemzetnek nincsenek határai

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát. Még a jelenlegi parlamenti ciklusban be fogják nyújtani az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatot. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kifejtette álláspontját a történtekkel összefüggésben.

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke is reagált a DK botrányos terveire. Fotó: MTI

Teljes mértékben összhangban áll az európai uniós jogrenddel, hogy a külhonban élő állampolgárok szavazati joggal rendelkezzenek

– kezdte az interjúban a VMSZ elnöke. Hozzátette: számos EU-tagállam gyakorlatában ez bevett és elfogadott megoldás.