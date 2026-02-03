külhoni magyarokDobrev KláraPásztor BálintDemokratikus Koalíció (DK)szavazati jog

Exkluzív nyilatkozat a VMSZ elnökétől: a nemzetnek nincsenek határai

A Demokratikus Koalíció törvényjavaslata, ami elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát, komoly visszhangot váltott ki a határon túli magyar közösségekben. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke lapunknak kifejtette, hogy a nemzetnek nincsenek határai, és akik a külhoni magyarok szavazati jogát támadják, valójában magát az európai uniós jogot kérdőjelezik meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 19:26
Dobrev Klára, a DK elnöke Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát. Még a jelenlegi parlamenti ciklusban be fogják nyújtani az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatot. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke kifejtette álláspontját a történtekkel összefüggésben. 

Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke is reagált a DK botrányos terveire
Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke is reagált a DK botrányos terveire. Fotó: MTI

Teljes mértékben összhangban áll az európai uniós jogrenddel, hogy a külhonban élő állampolgárok szavazati joggal rendelkezzenek

– kezdte az interjúban a VMSZ elnöke. Hozzátette: számos EU-tagállam gyakorlatában ez bevett és elfogadott megoldás. 

A Vajdaságban sem kizárólag mi, magyarok vagyunk azok, akik anyaországuk választásain aktív és passzív választójoggal rendelkeznek

– részletezte, majd kitért rá, hogy akik a külhoni magyarok szavazati jogát támadják, miközben saját magukat elkötelezett európai gondolkodásúnak tartják, valójában magát az európai uniós joganyagot kérdőjelezik meg. Mint mondta, ez nemcsak következetlen, hanem ellentmond mindannak, amit európai értékként szoktak hangoztatni.

Vannak, akik számára a nemzeti hovatartozás, a saját kultúra és az identitás nem bír jelentőséggel, elképzelhető, hogy az elvtársak és elvtársnők is ebbe a körbe tartoznak

– emelte ki. Ugyanakkor joggal vetődik fel a kérdés: ha az ő felmenőik is így viszonyultak volna a nemzet kérdéseihez, vajon ők maguk megszülethettek volna-e és megőrizhették volna-e mindazt, ami ma természetes számukra?

Mindezek alapján mi, a Vajdasági Magyar Szövetségben abból indulunk ki, hogy a nemzetnek nincsenek határai. Teljes mértékben legitimnek tartjuk, hogy azok az emberek, akik évtizedeken, generációkon át kisebbségi sorsban is megőrizték nyelvüket, kultúrájukat és identitásukat, beleszólhassanak a nemzet ügyeinek alakításába

– zárta az interjút Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

 

Borítókép: Dobrev Klára, a DK elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu