Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

szavazati jogDobrev KláraDemokratikus Koalíció (DK)külhoni magyarokErdélyRMDSZ

Exkluzív nyilatkozat az RMDSZ-ből: Gyurcsány volt feleségétől nem igazán számítottunk másra + videó

A Demokratikus Koalíció törvényjavaslata, ami elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát, komoly visszhangot váltott ki az erdélyi magyar közösségekben. Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője élesen bírálta Dobrev Klára és a DK terveit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 10:33
Dobrev Klára, a DK elnöke Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát. Még a jelenlegi parlamenti ciklusban be fogják nyújtani „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatot. A DK terveiről Csoma Botondot, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvivőjét kérdeztük.

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője és képviselőházi frakcióvezetője
Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője és képviselőházi frakcióvezetője. Fotó: MTI

Gyurcsány volt feleségétől nem igazán számítottunk másra

– fakadt ki a szóvivő, majd emlékeztetett, hogy Dobrev korábban azt mondta, hogy egyesíteni akarja a nemzetet. Akkor – talán naivitásukban – azt hitték, hogy másról van szó, de utána szembesültek vele, hogy úgy akarja egyesíteni a nemzetet, hogy kizárja a nemzet testéből a határon túli magyarokat. 

Ezzel ugyanazt folytatják, amit 2004-ben a volt férje, akkor még az MSZP színeiben Gyurcsány Ferenc csinált

– mondta. Gyurcsány a 2004. decembere 5-i, gyalázatos népszavazáson uszított a határon túli magyarok ellen és Dobrev Klára most ugyanezt csinálja. Hangsúlyozta, hogy egy másik DK-politikus még továbbment és úgy érvelt, hogy egy megszerzett jogot – így a határon túliak szavazati jogát – is meg lehet szüntetni, mert a rabszolgatartás és a jobbágytartás jogát is megszüntették.

Hát nem tudom, hogy van-e lejjebb annál már, hogy a határon túliak szavazati jogát és állampolgárságát a jobbágytartáshoz és a rabszolgatartáshoz hasonlítsa valaki. Ez mély megdöbbenést váltott ki Erdélyben, Erdélyről tudok beszélni, mert én Erdélyben élek

– részletezte Csoma Botond. Úgy folytatta, hogy nagyon sok erdélyi magyar állampolgár rendelkezik szavazati joggal, és egy történelmi korrekció volt, amikor az erdélyi magyarok és a határon túli magyarok megkapták a magyar állampolgárságot és a szavazati jogot. 

Ha ezt valaki elvenné, akkor úgy érzem, hogy ezzel olyan sebet ejtene a nemzet testén, amely nagyon nehezen gyógyulna be

– zárta az interjút a szóvivő.

Borítókép: Dobrev Klára, a DK elnöke (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu