Ahogy arról lapunk is beszámolt, Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát. Még a jelenlegi parlamenti ciklusban be fogják nyújtani „az arányos választási rendszer helyreállításáról” szóló törvényjavaslatot. A DK terveiről Csoma Botondot, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvivőjét kérdeztük.
Exkluzív nyilatkozat az RMDSZ-ből: Gyurcsány volt feleségétől nem igazán számítottunk másra + videó
A Demokratikus Koalíció törvényjavaslata, ami elvenné a külhoni magyarok szavazati jogát, komoly visszhangot váltott ki az erdélyi magyar közösségekben. Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője élesen bírálta Dobrev Klára és a DK terveit.
Gyurcsány volt feleségétől nem igazán számítottunk másra
– fakadt ki a szóvivő, majd emlékeztetett, hogy Dobrev korábban azt mondta, hogy egyesíteni akarja a nemzetet. Akkor – talán naivitásukban – azt hitték, hogy másról van szó, de utána szembesültek vele, hogy úgy akarja egyesíteni a nemzetet, hogy kizárja a nemzet testéből a határon túli magyarokat.
Ezzel ugyanazt folytatják, amit 2004-ben a volt férje, akkor még az MSZP színeiben Gyurcsány Ferenc csinált
– mondta. Gyurcsány a 2004. decembere 5-i, gyalázatos népszavazáson uszított a határon túli magyarok ellen és Dobrev Klára most ugyanezt csinálja. Hangsúlyozta, hogy egy másik DK-politikus még továbbment és úgy érvelt, hogy egy megszerzett jogot – így a határon túliak szavazati jogát – is meg lehet szüntetni, mert a rabszolgatartás és a jobbágytartás jogát is megszüntették.
Hát nem tudom, hogy van-e lejjebb annál már, hogy a határon túliak szavazati jogát és állampolgárságát a jobbágytartáshoz és a rabszolgatartáshoz hasonlítsa valaki. Ez mély megdöbbenést váltott ki Erdélyben, Erdélyről tudok beszélni, mert én Erdélyben élek
– részletezte Csoma Botond. Úgy folytatta, hogy nagyon sok erdélyi magyar állampolgár rendelkezik szavazati joggal, és egy történelmi korrekció volt, amikor az erdélyi magyarok és a határon túli magyarok megkapták a magyar állampolgárságot és a szavazati jogot.
Ha ezt valaki elvenné, akkor úgy érzem, hogy ezzel olyan sebet ejtene a nemzet testén, amely nagyon nehezen gyógyulna be
– zárta az interjút a szóvivő.
Borítókép: Dobrev Klára, a DK elnöke (Fotó: MTI)
