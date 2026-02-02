Exkluzív nyilatkozat az RMDSZ-ből: Gyurcsány volt feleségétől nem igazán számítottunk másra + videó

Gyurcsány volt feleségétől nem igazán számítottunk másra

– fakadt ki a szóvivő, majd emlékeztetett, hogy Dobrev korábban azt mondta, hogy egyesíteni akarja a nemzetet. Akkor – talán naivitásukban – azt hitték, hogy másról van szó, de utána szembesültek vele, hogy úgy akarja egyesíteni a nemzetet, hogy kizárja a nemzet testéből a határon túli magyarokat.

Ezzel ugyanazt folytatják, amit 2004-ben a volt férje, akkor még az MSZP színeiben Gyurcsány Ferenc csinált

– mondta. Gyurcsány a 2004. decembere 5-i, gyalázatos népszavazáson uszított a határon túli magyarok ellen és Dobrev Klára most ugyanezt csinálja. Hangsúlyozta, hogy egy másik DK-politikus még továbbment és úgy érvelt, hogy egy megszerzett jogot – így a határon túliak szavazati jogát – is meg lehet szüntetni, mert a rabszolgatartás és a jobbágytartás jogát is megszüntették.