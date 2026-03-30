Zelenszkij álmodozik: „Hagyjuk, hogy Oroszország megadja magát”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette álláspontját az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között zajló, a háború lezárását célzó tárgyalási folyamattal kapcsolatban. Zelenszkij nem tartja zsákutcának a jelenlegi helyzetet.

2026. 03. 30. 12:35
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
„Most az Egyesült Államok és Oroszország oldalán van a döntés. Nagyon hálás vagyok Amerikának, hogy fenntartják ezt a formátumot. Remélem, a következő hetekben lehetőség nyílik a folytatásra. Nem gondolom, hogy zsákutcába jutottunk. Nem egy olyan helyzetbe, ahol fel kellene adnunk vagy vissza kellene lépnünk. Hagyjuk, hogy Oroszország adja fel – mi nem fogjuk” – hangsúlyozta Zelenszkij egy online WhatsApp-tájékoztatón.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette álláspontját a béketárgyalások kapcsán (Fotó: AFP)

Az elnök kiemelte: szükség van egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között, folytatni kell a diplomáciai erőfeszítéseket, és mindent meg kell tenni ennek érdekében – írja az Unian.

Ahhoz, hogy erősek legyünk a tárgyalóasztalnál, a csatatéren is erősnek kell lennünk. Hálás vagyok a fegyveres erőknek. Őszintén szólva ma erősebbek vagyunk, mint az elmúlt hat hónapban. Ezért nagyon hálás vagyok, és gratulálok

 – mondta Zelenszkij.

Ukrajna bármilyen formátumban kész a találkozóra

„Készen állunk a találkozóra, ezt már többször is elmondtam: bármilyen formátumban, bárhol, kivéve Oroszországot és Belarussziát. Háromoldalú egyeztetésre van szükség. A folyamat azért húzódik, mert az Egyesült Államok figyelme jelenleg Iránra irányul. Ez érthető, ugyanakkor fontos számunkra, hogy senki ne feledkezzen meg az Ukrajna elleni orosz háborúról” – tette hozzá az elnök.

Zelenszkij szerint az Egyesült Államok több képviselője is folyamatosan napirenden tartja ezt a kérdést, ami Ukrajna számára kiemelten fontos.

Lesz háromoldalú találkozó, amikor mindkét fél, Oroszország és az Egyesült Államok is találkozhat velünk. Azért mondom ezt, mert Amerika azt javasolta – amiért hálásak vagyunk –, hogy az Egyesült Államokban tartsuk a találkozót. Ezt támogatjuk. Ugyanakkor Oroszország jelezte, hogy nem az Egyesült Államokban szeretne tárgyalni, hanem Törökországot vagy Svájcot javasolta. Ha jól emlékszem, ez körülbelül három hete történt. Az Egyesült Államok most azt mondja, hogy a tárgyalócsoport nem hagyja el az országot. Mi készek vagyunk támogatni az amerikai helyszínt, de a svájci, törökországi vagy bármely más, a partnerek által elfogadott helyszínt is

– mondta Zelenszkij.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
