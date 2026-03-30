Zelenszkij álmodozik: „Hagyjuk, hogy Oroszország megadja magát”

Lesz háromoldalú találkozó, amikor mindkét fél, Oroszország és az Egyesült Államok is találkozhat velünk. Azért mondom ezt, mert Amerika azt javasolta – amiért hálásak vagyunk –, hogy az Egyesült Államokban tartsuk a találkozót. Ezt támogatjuk. Ugyanakkor Oroszország jelezte, hogy nem az Egyesült Államokban szeretne tárgyalni, hanem Törökországot vagy Svájcot javasolta. Ha jól emlékszem, ez körülbelül három hete történt. Az Egyesült Államok most azt mondja, hogy a tárgyalócsoport nem hagyja el az országot. Mi készek vagyunk támogatni az amerikai helyszínt, de a svájci, törökországi vagy bármely más, a partnerek által elfogadott helyszínt is