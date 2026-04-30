Terrorizmus gyanújával indult vizsgálat hamis bombafenyegetések miatt Horvátországban
Terrorizmus gyanújával indult vizsgálat három fiatal ellen hamis bombafenyegetések miatt, amelyek az elmúlt napokban iskolákat, óvodákat, kórházakat, rendőrőrsöket és bevásárlóközpontokat érintettek Horvátország-szerte – írta csütörtökön a Jutarnji List című napilap. A bombariadók a rendőrség szerint a lakosság megfélemlítésére irányultak.
