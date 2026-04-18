UkrajnaBudanovTCK

Értékelt Budanov: szerinte sikeres volt a toborzók munkája

Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint a helyzet nehéz, azonban a TCK (Toborzó Irodák) sikeres félévet zártak. Kirilo Budanov nemrég arról beszélt, hogy az egyenruhások sikeresen hozták a minimális mozgósítási kvótát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 15:38
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint a TCK emberei sikeresen hozták a kvótát az elmúlt hat hónapban. Kirilo Budanov szerint a helyzet nehéz, azonban a sorozások sikeresek voltak – írja az Origo. 

Budanov szerint hatékony mozgósítások zajlanak
Fotó: TARASOV / NurPhoto

Az ukrán elnöki hivatal vezetője az elmúlt hat hónapot értékelte. Kirilo Budanov szerint nehéz helyzetben van a hadsereg, azonban a minimumot így is teljesíteni tudták a toborzók. 

Budanov szerint eredményes a sorozás, ami gyakran brutálisan végződik 

Az agresszív és erőszakos mozgósítások komoly feszültségeket okoznak az ukrán társadalomban, és a korrupció is megjelent a toborzási folyamatban. A TCK emberei lényegében szabad kezet kaptak a mozgósítási kvóták teljesítéséhez, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az erőszak alkalmazásától sem riadnak vissza.

Ez azonban egyre több esetben eredményez nyílt konfrontációt a civilek és az egyenruhások között. Ráadásul hosszú ideje lehet híreket hallani róla, hogy a toborzók pusztán az elfogottak egy részét viszik a kiképzőközpontokba, sokan kenőpénzért cserébe szabadulnak.

Nemrégiben, április 8-án Budanov helyettese, Pavel Palisa dandártábornok is arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban javult a mozgósítási arány. Ennek ellenére azonban a források szerint vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a rendőrség bizonyos feladatait is a TCK hatáskörébe kéne helyezni.

Jelenleg ugyanis a rendőrség veszi nyilvántartásba és értesíti a hadköteles férfiakat. Felmerült olyan ötlet, miszerint ezt is a TCK embereire kellene bízni, akik így még hatékonyabbak lennének. Ezt azonban az ukrán parlament képviselőinek egy része sem támogatja.

Borítókép: Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
