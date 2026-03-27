Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor országjárása Győrbe, zsúfolásig megtelt a Széchenyi tér – kövesse nálunk élőben!

ZelenszkijUkrajnaVálasztások

Drasztikusan romlik Zelenszkij támogatottsága

Az ukrán közvélemény-kutatások szerint jelenleg nem Volodimir Zelenszkij nyerne egy esetleges választás alkalmával. Valerij Zaluzsnij és Kirilo Budanov támogatottsága meghaladja az elnökét, miközben több ismert politikus elutasítottsága kiemelkedően magas. A felmérés arra is rámutat, hogy egy esetleges választáson jelentős átrendeződés következhet be az erőviszonyokban. A korábbi adatok szerint egy második fordulóban Zelenszkij akár alul is maradhatna kihívóival szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 17:07
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Socis közvélemény-kutató intézet március 26-án közzétett felméréséből kiderült, hogy Valerij Zaluzsnij, Ukrajna fegyveres erőinek volt főparancsnoka, valamint Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője rendelkeznek a legmagasabb támogatottsági mutatókkal az ukrán politikusok között – derül ki a The Kyiv Independent cikkéből.

Összeomlott Zelenszkij támogatottsága (Fotó: AFP)

A felmérésre március 12. és március 18. között került sor.

Zaluzsnij, aki egyben Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete is, Budanov, valamint Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága rendre 61,6 százalék, 60,3 százalék és 46,3 százalék. Zaluzsnij, Budanov és Zelenszkij elutasítottsága ezzel szemben 31,1 százalék, 29 százalék, illetve 49,1 százalék.

A legkisebb támogatottsággal a Moszkva-barát képviselő Jurij Bojko, valamint Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője rendelkezik – előbbi 5,8 százalék, utóbbi 7,9 százalékos támogatottságot kapott –, miközben elutasítottságuk a legmagasabb, rendre 80 százalék és 86,6 százalék.

Eközben Petro Porosenko volt elnököt a megkérdezettek 76,7 százaléka elutasítja, míg 18,8 százalék támogatja.

Egy hipotetikus parlamenti választáson Zaluzsnij feltételezett pártját azok 21 százaléka támogatná, akik már eldöntötték, hogy részt vesznek a voksoláson, és választottak is.

Budanov pártja – amennyiben létrehozná – 15,3 százalékot érne el, míg a Mikolajivi terület kormányzója, Vitalij Kim, Harkiv polgármestere, Ihor Terehov, valamint Danylo Hetmancev parlamenti képviselő feltételezett pártja 13,7 százalékot kapna, Zelenszkij Nép Szolgája pártjára pedig 11,5 százalék szavazna.

Zaluzsnij, Budanov, Kim, Terehov és Hetmancev egyelőre nem alapítottak saját pártot. Egy elnökválasztáson azok közül, akik már döntöttek és részt vennének a szavazáson, az első fordulóban 29,3 százalék Zelenszkijre voksolna, 25 százalék Zaluzsnijt támogatná, míg Budanov 13,7 százalékot kapna.

A felmérés nem tartalmazott adatokat egy esetleges második fordulóról. A Socis több korábbi kutatása szerint azonban mind Zaluzsnij, mind Budanov legyőzné Zelenszkijt a második fordulóban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
