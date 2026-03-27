Drasztikusan romlik Zelenszkij támogatottsága

A felmérésre március 12. és március 18. között került sor.

Zaluzsnij, aki egyben Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete is, Budanov, valamint Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága rendre 61,6 százalék, 60,3 százalék és 46,3 százalék. Zaluzsnij, Budanov és Zelenszkij elutasítottsága ezzel szemben 31,1 százalék, 29 százalék, illetve 49,1 százalék.

A legkisebb támogatottsággal a Moszkva-barát képviselő Jurij Bojko, valamint Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője rendelkezik – előbbi 5,8 százalék, utóbbi 7,9 százalékos támogatottságot kapott –, miközben elutasítottságuk a legmagasabb, rendre 80 százalék és 86,6 százalék.

Eközben Petro Porosenko volt elnököt a megkérdezettek 76,7 százaléka elutasítja, míg 18,8 százalék támogatja.

Egy hipotetikus parlamenti választáson Zaluzsnij feltételezett pártját azok 21 százaléka támogatná, akik már eldöntötték, hogy részt vesznek a voksoláson, és választottak is.