A Socis közvélemény-kutató intézet március 26-án közzétett felméréséből kiderült, hogy Valerij Zaluzsnij, Ukrajna fegyveres erőinek volt főparancsnoka, valamint Kirilo Budanov, az Elnöki Hivatal vezetője rendelkeznek a legmagasabb támogatottsági mutatókkal az ukrán politikusok között – derül ki a The Kyiv Independent cikkéből.
Drasztikusan romlik Zelenszkij támogatottsága
Az ukrán közvélemény-kutatások szerint jelenleg nem Volodimir Zelenszkij nyerne egy esetleges választás alkalmával. Valerij Zaluzsnij és Kirilo Budanov támogatottsága meghaladja az elnökét, miközben több ismert politikus elutasítottsága kiemelkedően magas. A felmérés arra is rámutat, hogy egy esetleges választáson jelentős átrendeződés következhet be az erőviszonyokban. A korábbi adatok szerint egy második fordulóban Zelenszkij akár alul is maradhatna kihívóival szemben.
A felmérésre március 12. és március 18. között került sor.
Zaluzsnij, aki egyben Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete is, Budanov, valamint Volodimir Zelenszkij elnök támogatottsága rendre 61,6 százalék, 60,3 százalék és 46,3 százalék. Zaluzsnij, Budanov és Zelenszkij elutasítottsága ezzel szemben 31,1 százalék, 29 százalék, illetve 49,1 százalék.
A legkisebb támogatottsággal a Moszkva-barát képviselő Jurij Bojko, valamint Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője rendelkezik – előbbi 5,8 százalék, utóbbi 7,9 százalékos támogatottságot kapott –, miközben elutasítottságuk a legmagasabb, rendre 80 százalék és 86,6 százalék.
Eközben Petro Porosenko volt elnököt a megkérdezettek 76,7 százaléka elutasítja, míg 18,8 százalék támogatja.
Egy hipotetikus parlamenti választáson Zaluzsnij feltételezett pártját azok 21 százaléka támogatná, akik már eldöntötték, hogy részt vesznek a voksoláson, és választottak is.
Budanov pártja – amennyiben létrehozná – 15,3 százalékot érne el, míg a Mikolajivi terület kormányzója, Vitalij Kim, Harkiv polgármestere, Ihor Terehov, valamint Danylo Hetmancev parlamenti képviselő feltételezett pártja 13,7 százalékot kapna, Zelenszkij Nép Szolgája pártjára pedig 11,5 százalék szavazna.
Zaluzsnij, Budanov, Kim, Terehov és Hetmancev egyelőre nem alapítottak saját pártot. Egy elnökválasztáson azok közül, akik már döntöttek és részt vennének a szavazáson, az első fordulóban 29,3 százalék Zelenszkijre voksolna, 25 százalék Zaluzsnijt támogatná, míg Budanov 13,7 százalékot kapna.
A felmérés nem tartalmazott adatokat egy esetleges második fordulóról. A Socis több korábbi kutatása szerint azonban mind Zaluzsnij, mind Budanov legyőzné Zelenszkijt a második fordulóban.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
