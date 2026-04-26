DSAEurópai Bizottságemoji

Közröhej tárgya lett az Európai Bizottság jelentése – lecsaptak az emojikra

Az Európai Bizottság legfrissebb kockázatelemzése váratlan fenyegetést azonosított. A jelentés szerint emojik mögé bújva virágzik a kábítószer-kereskedelem az online térben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 21:32
Az Európai Bizottság épülete Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Az EU most már az emojikra is lecsap – ez már abszurd.

– reagált egy kommentelő, míg egy másik felhasználó azt írta, hogy

szóval ha elküldök egy tabletta emojit, akkor már bűnöző vagyok.

A jelentésre érkező reakciókban sokan az eredeti bejegyzést kifigurázva módosították az emojikat és a feliratokat.

Próbálkozzatok csak tovább, ti autoriter bohócok

 – írta a jelentésre reagálva Simon Goddek kutató és biotechnológus. Sokan a szólásszabadságra és a digitális kommunikációra gyakorolt hatások miatti aggályokat fogalmaztak meg, ami összefügg a DSA-val kapcsolatos szélesebb körű szkepticizmussal is. A DSA például kötelezi a nagy platformokat az úgynevezett „rendszerszintű kockázatok” – köztük az illegális tartalmak és a közbiztonságot fenyegető veszélyek – monitorozására.

Borítókép: Az Európai Bizottság épülete (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu