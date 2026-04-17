Európa a terrorfinanszírozás egyik központjává válhat

Egy friss jelentés szerint Európa nem csupán célpontja, hanem egyre inkább meghatározó működési terepe is a terrorfinanszírozásnak. A tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyitott gazdasági környezet, a nem kellően szigorú ellenőrzések és a jogi kiskapuk együttesen olyan feltételeket teremtenek, amelyek kifejezetten kedveznek a nemzetközi hálózatok működésének.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 17. 4:54
Egy francia bíróság kimondta: egy globális óriás éveken át pénzelte az ISIS működését Forrás: AFP
A Politikai Iszlám Dokumentációs Központ vizsgálatának középpontjában a Hezbollah áll, amely a jelentés szerint kiterjedt pénzügyi és logisztikai tevékenységet folytat Európa-szerte – Ausztria, Belgium, Olaszország és Egyesült Királyság is érintett, írja az Origo.

Illusztráció (Fotó: képernyőkép)

A tanulmány szerint a hálózatok egyszerre vannak jelen a legális és illegális gazdaságban: kereskedelem, kábítószerüzlet, luxuscikkek és pénzmosás fonódik össze. 

Európa így nem pusztán átmeneti állomás, hanem egy jól működő platform a pénzek mozgatására.

Europol: Az EU bázisként működik

A Europol értékelése szerint a Hezbollah az Európai Uniót bázisként használja adománygyűjtésre, toborzásra és bűnözői tevékenységekre.

A hálózat kábítószer-kereskedelemmel, fegyverüzletekkel és professzionális pénzmosással is foglalkozik – utóbbit akár más bűnszervezetek számára szolgáltatásként is nyújtja. A következtetés egyértelmű: Európa nemcsak elszenvedője, hanem része is lehet ennek a rendszernek.

A jelentés szerint a siker kulcsa az, hogy a legális és illegális tevékenységek szinte észrevétlenül keverednek. A kábítószerből származó bevételek nem tűnnek el, hanem legális üzleteken keresztül „tisztulnak meg”. A kontinens gazdasági ereje, nyitott piaca és a jogi szürkezónák ideális feltételeket teremtenek arra, hogy az illegális pénzek bekerüljenek a hivatalos gazdaságba.

Kokain fehér por formájában euróbankjegyekkel  (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Európa: kokain, luxuscikkek és globális hálózatok

A tanulmány egy konkrét példát is bemutat: az úgynevezett „Cedar Network” Latin-Amerikából származó kokaint juttatott Európába, majd az itt keletkező bevételből luxusautókat és órákat vásárolt. Ezeket Nyugat-Afrikába szállították tovább, ahol értékesítették, a profit egy része pedig visszakerült a hálózathoz.

A működéshez európai fedőcégeket is felhasználtak – például autókereskedéseket pénzmosási célokra. A rendszer csúcspontján heti egymillió euró ment át rajta.

Gyenge ellenőrzés, komoly kockázatok

A jelentés szerint az egyik legnagyobb probléma az ellenőrzések hiánya. Európa kikötőiben a konténerek mindössze kis részét vizsgálják át, ami jelentős mozgásteret biztosít a csempészetnek.

Egy 2021-es ügy is rámutatott a rendszer sebezhetőségére: Ausztria területén egy hálózatot állítottak meg, amely 30 tonna Captagon kábítószert próbált eljuttatni a Közel-Keletre, pizzakemencékbe rejtve.

A tanulmány szerint az illegális pénzek tisztára mosásában kulcsszerepet játszanak a luxuspiacok is. A műkincsek, ékszerek és drága áruk kereskedelme gyakran nehezen követhető, az árak és tulajdonosi viszonyok pedig átláthatatlanok. Ez lehetővé teszi, hogy nagy összegek szinte észrevétlenül kerüljenek be a legális gazdaságba.

Az Európai Bizottság brüsszeli épülete (Fotó: NurPhoto/AFP)

EU: jogi kiskapuk és lassú fellépés

Az Európai Unió jogrendszerének széttagoltsága tovább nehezíti a fellépést. Az EU például csak a Hezbollah katonai szárnyát tartja terrorszervezetnek, miközben egyes tagállamok a teljes szervezetet tiltják, mások nem.

Ez a helyzet komoly jogi kiskapukat teremt, amelyek megnehezítik a hatóságok munkáját.

Ráadásul a UNODC adatai szerint világszerte a pénzmosásból származó összegek kevesebb mint egy százalékát foglalják le, ami jól mutatja a hatóságok korlátozott lehetőségeit. A jelentés egy új tendenciára is figyelmeztet: a terrorhálózatok egyre gyakrabban használnak kriptovalutákat. Ezek gyors, nehezen nyomon követhető tranzakciókat tesznek lehetővé, ami tovább nehezíti az ellenőrzést.

Riasztó kép rajzolódik ki

A tanulmány összegzése szerint Európa azért különösen vonzó a terrorfinanszírozás számára, mert több kedvező tényező egyszerre van jelen: gazdasági erő, nyitott piacok, hiányos ellenőrzések és jogi szürkezónák. A kutatás ugyan nem használ ilyen kifejezést, de a bemutatott példák alapján egyértelmű: a kontinens sok szempontból ideális tereppé válhat a nemzetközi terrorhálózatok pénzügyi működéséhez.

Borítókép: Egy francia bíróság kimondta: egy globális óriás éveken át pénzelte az ISIS működését (Fotó. AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártan a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
