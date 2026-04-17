Európa a terrorfinanszírozás egyik központjává válhat

A tanulmány szerint a hálózatok egyszerre vannak jelen a legális és illegális gazdaságban: kereskedelem, kábítószerüzlet, luxuscikkek és pénzmosás fonódik össze.

Európa így nem pusztán átmeneti állomás, hanem egy jól működő platform a pénzek mozgatására.

Europol: Az EU bázisként működik

A Europol értékelése szerint a Hezbollah az Európai Uniót bázisként használja adománygyűjtésre, toborzásra és bűnözői tevékenységekre.

A hálózat kábítószer-kereskedelemmel, fegyverüzletekkel és professzionális pénzmosással is foglalkozik – utóbbit akár más bűnszervezetek számára szolgáltatásként is nyújtja. A következtetés egyértelmű: Európa nemcsak elszenvedője, hanem része is lehet ennek a rendszernek.

A jelentés szerint a siker kulcsa az, hogy a legális és illegális tevékenységek szinte észrevétlenül keverednek. A kábítószerből származó bevételek nem tűnnek el, hanem legális üzleteken keresztül „tisztulnak meg”. A kontinens gazdasági ereje, nyitott piaca és a jogi szürkezónák ideális feltételeket teremtenek arra, hogy az illegális pénzek bekerüljenek a hivatalos gazdaságba.

Kokain fehér por formájában euróbankjegyekkel (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Európa: kokain, luxuscikkek és globális hálózatok

A tanulmány egy konkrét példát is bemutat: az úgynevezett „Cedar Network” Latin-Amerikából származó kokaint juttatott Európába, majd az itt keletkező bevételből luxusautókat és órákat vásárolt. Ezeket Nyugat-Afrikába szállították tovább, ahol értékesítették, a profit egy része pedig visszakerült a hálózathoz.

A működéshez európai fedőcégeket is felhasználtak – például autókereskedéseket pénzmosási célokra. A rendszer csúcspontján heti egymillió euró ment át rajta.

Gyenge ellenőrzés, komoly kockázatok

A jelentés szerint az egyik legnagyobb probléma az ellenőrzések hiánya. Európa kikötőiben a konténerek mindössze kis részét vizsgálják át, ami jelentős mozgásteret biztosít a csempészetnek.

Egy 2021-es ügy is rámutatott a rendszer sebezhetőségére: Ausztria területén egy hálózatot állítottak meg, amely 30 tonna Captagon kábítószert próbált eljuttatni a Közel-Keletre, pizzakemencékbe rejtve.

A tanulmány szerint az illegális pénzek tisztára mosásában kulcsszerepet játszanak a luxuspiacok is. A műkincsek, ékszerek és drága áruk kereskedelme gyakran nehezen követhető, az árak és tulajdonosi viszonyok pedig átláthatatlanok. Ez lehetővé teszi, hogy nagy összegek szinte észrevétlenül kerüljenek be a legális gazdaságba.