Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
háborúellátásUkrajnaMagyar Péter

Miskolchoz közel a háború, ahol sokszor ellátás nélkül halnak meg a sebesültek + videó

A háború egyik legdrámaibb következménye, hogy a front közelében sok sebesült nem jut időben orvosi ellátáshoz, emiatt veszti életét. A beszámolók szerint a káosz, az infrastruktúra pusztulása és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt sok esetben perceken múlik az életben maradás.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 16:37
Miskolctól néhány órányi távolságra a háború alapjaiban változtatta meg a civilek életét Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megrázó részleteket közölt a frontvonal mögötti állapotokról a Pravda ukrán hírportál: a háború egyik legdrámaibb következménye, hogy a sebesültek sokszor nem jutnak időben megfelelő ellátáshoz. A portál beszámolója szerint előfordult, hogy egy járműben több katona holttestét találták meg, akik nem feltétlenül halálos sérüléseikbe haltak bele, hanem azért, mert nem volt orvos, aki időben ellátta volna őket – számolt be róla a Boon.

Milliók életét tette tönkre az ukrajnai háború Fotó: AFP

Mint írják, a háború első időszakában különösen súlyos volt a helyzet: a káosz, az infrastruktúra pusztulása és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt sok sérült maradt segítség nélkül.

A fronton szolgáló katonák gyakran fiatalok, akiknek élete egyik napról a másikra megváltozik. A sérülések következményei sok esetben egész életre szólnak, és nemcsak az érintetteket, hanem családjukat is sújtják.

A Pravda tudósítása szerint a legmegrázóbb pillanatok közé tartozik, amikor a mentőjárművekben fekvő, súlyosan sérült katonák sorsa perceken múlik, és gyakran csak a gyors orvosi beavatkozás hiánya dönti el élet és halál kérdését. Sok esetben csendben, a háttérben dől el, ki kap esélyt a túlélésre – magyarázzák.

Magyar Péter ukrán kapcsolatai

Magyar Péter az elmúlt években több alkalommal is egyeztetett ukrán vezetőkkel, és Kijevben is járt. 

A sajtóban megjelent információk szerint kapcsolatba léphetett Volodimir Zelenszkij környezetével is, bár ennek részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A politikus a müncheni biztonsági konferencián is jelen volt, ahol az ukrán elnök szintén részt vett, ami további találgatásokra adott okot a háttérben zajló egyeztetésekről.

Borítókép: Miskolctól néhány órányi távolságra a háború alapjaiban változtatta meg a civilek életét (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
