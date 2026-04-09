Miskolchoz közel a háború, ahol sokszor ellátás nélkül halnak meg a sebesültek + videó

Megrázó részleteket közölt a frontvonal mögötti állapotokról a Pravda ukrán hírportál: a háború egyik legdrámaibb következménye, hogy a sebesültek sokszor nem jutnak időben megfelelő ellátáshoz. A portál beszámolója szerint előfordult, hogy egy járműben több katona holttestét találták meg, akik nem feltétlenül halálos sérüléseikbe haltak bele, hanem azért, mert nem volt orvos, aki időben ellátta volna őket – számolt be róla a Boon.
Miskolchoz közel a háború, ahol sokszor ellátás nélkül halnak meg a sebesültek
A háború egyik legdrámaibb következménye, hogy a front közelében sok sebesült nem jut időben orvosi ellátáshoz, emiatt veszti életét. A beszámolók szerint a káosz, az infrastruktúra pusztulása és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt sok esetben perceken múlik az életben maradás.
Mint írják, a háború első időszakában különösen súlyos volt a helyzet: a káosz, az infrastruktúra pusztulása és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt sok sérült maradt segítség nélkül.
A fronton szolgáló katonák gyakran fiatalok, akiknek élete egyik napról a másikra megváltozik. A sérülések következményei sok esetben egész életre szólnak, és nemcsak az érintetteket, hanem családjukat is sújtják.
A Pravda tudósítása szerint a legmegrázóbb pillanatok közé tartozik, amikor a mentőjárművekben fekvő, súlyosan sérült katonák sorsa perceken múlik, és gyakran csak a gyors orvosi beavatkozás hiánya dönti el élet és halál kérdését. Sok esetben csendben, a háttérben dől el, ki kap esélyt a túlélésre – magyarázzák.
Borítókép: Miskolctól néhány órányi távolságra a háború alapjaiban változtatta meg a civilek életét (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
