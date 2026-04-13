Európai űrhajósok is részt vehetnek a Holdra induló küldetésben + videó

Európa egyre aktívabban kapcsolódik be a Hold meghódítását célzó nemzetközi programokba. A Die Zeit beszámolója szerint az Európai Űrügynökség (ESA) kulcsszerepet játszik az Artemis-küldetésekben, amelyek célja, hogy az emberiség hosszú idő után ismét eljusson a Hold közelébe.
Európai részvétel nélkül a jelenlegi Hold-program nem valósulhatott volna meg
„Visszatértünk a játékba” – fogalmazott Daniel Neuenschwander, az ESA igazgatója. Szavai szerint az európai részvétel nélkül a jelenlegi Hold-program nem valósulhatott volna meg. Az ügynökség ugyanis biztosította az úgynevezett Európai Szolgáltató Modult, amely alapvető fontosságú az űrhajósok ellátásában. Ez a rendszer biztosította többek között
- az oxigént,
- a vizet és
- az elektromos energiát, valamint
- az Orion kapszula meghajtását is, amely a Hold felé szállította az űrhajósokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!