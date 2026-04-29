III. Károly brit király elítélte a szombati támadást az amerikai elnök ellen

A brit uralkodó felbecsülhetetlen értékűnek és örökké tartónak nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatait, amelyek „pótolhatatlanok és megtörhetetlenek”. Gratulált az Egyesült Államoknak a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójához. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok megalapítói a brit felvilágosodás eszméinek jegyében képzelték el az újonnan létrehozott nemzetet, amelynek alapdokumentumaiban megjelenik az 1215-ös brit Magna Charta szellemisége.

Az uralkodó hangsúlyozta, hogy olyan időkben látogatott az Egyesült Államokba, amelyeket óriási bizonytalanság jellemez Európától a Közel-Keletig, és kifejtette, hogy ezek az idők sok tekintetben „volatilisebbek”, mint 1991-ben, amikor brit uralkodó – édesanyja, II. Erzsébet személyében – utoljára beszédet tartott a kongresszus együttes ülésén.

III. Károly beszélt a keresztény hit fontosságáról, amit „erős horgonynak” nevezett, és hangsúlyozta, hogy életében sokat dolgozott a vallásközi kapcsolatokon, ami egymás megértéséről szól.

Washingtoni idő szerint kedden délelőtt Donald Trump elnök és felesége Melania Trump a Fehér Háznál katonai tiszteletadással fogadta III. Károly brit uralkodót és feleségét, Kamilla királynét. Donald Trump és III. Károly zárt ajtók mögött kétoldalú megbeszélést is folytatott.