III. KárolyEgyesült KirályságEgyesült Államok

III. Károly brit király elítélte a szombati támadást az amerikai elnök ellen

A brit uralkodó hivatalosa látogatása során az Egyesült Államok Kongresszusa előtt is felszólalt. III. Károly beszédében elítélte az amerikai adminisztráció és az újságírók elleni szombati fegyveres támadást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 6:25
Fotó: KYLIE COOPER Forrás: POOL
A brit uralkodó felbecsülhetetlen értékűnek és örökké tartónak nevezte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatait, amelyek „pótolhatatlanok és megtörhetetlenek”. Gratulált az Egyesült Államoknak a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulójához. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok megalapítói a brit felvilágosodás eszméinek jegyében képzelték el az újonnan létrehozott nemzetet, amelynek alapdokumentumaiban megjelenik az 1215-ös brit Magna Charta szellemisége.

Az uralkodó hangsúlyozta, hogy olyan időkben látogatott az Egyesült Államokba, amelyeket óriási bizonytalanság jellemez Európától a Közel-Keletig, és kifejtette, hogy ezek az idők sok tekintetben „volatilisebbek”, mint 1991-ben, amikor brit uralkodó – édesanyja, II. Erzsébet személyében – utoljára beszédet tartott a kongresszus együttes ülésén.

III. Károly beszélt a keresztény hit fontosságáról, amit „erős horgonynak” nevezett, és hangsúlyozta, hogy életében sokat dolgozott a vallásközi kapcsolatokon, ami egymás megértéséről szól.

Washingtoni idő szerint kedden délelőtt Donald Trump elnök és felesége Melania Trump a Fehér Háznál katonai tiszteletadással fogadta III. Károly brit uralkodót és feleségét, Kamilla királynét. Donald Trump és III. Károly zárt ajtók mögött kétoldalú megbeszélést is folytatott.

A brit király hétfőn érkezett négynapos hivatalos látogatásra a tengerentúlra részben az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Az elnöki pár és a királyi házaspár hétfőn magánprogram keretében már találkozott a Fehér Házban.

Brit uralkodó – II. Erzsébet királynő – legutóbb 2007-ben járt hivatalos látogatáson Washingtonban.

III. Károly és Kamilla királyné szerdán New Yorkba utazik, ahol többek között megkoszorúzzák a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak emlékművét.

A látogatás Virginia államban zárul, ahol az amerikai függetlenség 250. évfordulójához kapcsolódó programokon vesz részt a brit királyi házaspár.

Borítókép: III. Károly király, az Egyesült Királyság uralkodója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
