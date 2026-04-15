Meglepő változás Amerika és Kína körül, váratlan adatok érkeztek

Az Egyesült Államok és Kína az elmúlt évek feszültségei után a kapcsolatok stabilizálására törekszik. A két ország viszonyát korábban jelentős nézeteltérések terhelték, elsősorban a Donald Trump által bevezetett vámok nyomán kialakult kereskedelmi viták, valamint a technológiai és az indo–csendes-óceáni térségben zajló rivalizálás miatt. Ebben a helyzetben Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan május közepén Pekingben fogadja Trumpot, hogy az októberi találkozójuk után tapasztalt enyhülésre építsenek – számolt be az Origo.
Fordulat körvonalazódik az Egyesült Államok és Kína viszonyában? Egy friss felmérés szerint az amerikaiak egyre nagyobb arányban tekintenek kedvezően a kelet-ázsiai nagyhatalomra, miközben a két ország között továbbra is jelentős a politikai feszültség. Mi állhat a háttérben, és miért változik a közvélemény éppen akkor, amikor Washington és Peking rivalizálása még nem zárult le?
A Pew Research friss felmérése szerint ugyanakkor javult az amerikaiak Kínáról alkotott képe. A március végén végzett kutatás alapján a válaszadók 27 százaléka tekint kedvezően az ázsiai nagyhatalomra, ami egy év alatt 6 százalékpontos növekedést jelent.
A változás elsősorban a demokraták és a hozzájuk közel álló szavazók körében volt jelentős: ebben a csoportban 34 százalékra nőtt a pozitív megítélés aránya, ami 2009 óta a legnagyobb emelkedés. A republikánusok körében érdemi elmozdulás nem történt, ugyanakkor a 18 százalékos arány a tavalyihoz képest szintén növekedést mutat.
Az adatok alapján az életkor is meghatározó tényező.
Az 50 év alatti amerikaiak mintegy egyharmada tekint kedvezően Kínára, míg az idősebbeknél ez az arány 19 százalék.
A fiatalabb demokraták kisebb arányban tekintik Kínát ellenségnek, mint az idősebbek, és hasonló tendencia figyelhető meg a republikánusok esetében is: a fiatalabbak jóval kevésbé tartják ellenségnek az országot – számolt be a Newsweek.
A felmérés arra is rámutatott, hogy csökkent az amerikaiak bizalma Trump Kínával kapcsolatos politikájában.
A republikánus szavazók 71 százaléka bízik benne, ami 7 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest, különösen a fiatalabb korosztály körében. A demokraták véleménye ezzel szemben érdemben nem változott.
Hszi Csin-ping megítélése továbbra is inkább kedvezőtlen az amerikaiak körében, ugyanakkor az iránta érzett bizalom aránya egy év alatt 9-ről 17 százalékra emelkedett. Eközben egy Gallup-felmérés szerint Kína nemzetközi megítélése tavaly megelőzte az Egyesült Államokét:
a válaszadók 31 százaléka értékelte pozitívan Kína vezetését, szemben az USA 30 százalékos arányával, ami közel húsz éve a legnagyobb különbség Kína javára.
Egy kínai szakértő szerint mindez nem kizárólag az Egyesült Államok teljesítményével magyarázható, hanem Kína növekvő nemzetközi elfogadottságát tükrözi.
Borítókép: Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)
