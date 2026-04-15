Meglepő változás Amerika és Kína körül, váratlan adatok érkeztek

A Pew Research friss felmérése szerint ugyanakkor javult az amerikaiak Kínáról alkotott képe. A március végén végzett kutatás alapján a válaszadók 27 százaléka tekint kedvezően az ázsiai nagyhatalomra, ami egy év alatt 6 százalékpontos növekedést jelent.

A változás elsősorban a demokraták és a hozzájuk közel álló szavazók körében volt jelentős: ebben a csoportban 34 százalékra nőtt a pozitív megítélés aránya, ami 2009 óta a legnagyobb emelkedés. A republikánusok körében érdemi elmozdulás nem történt, ugyanakkor a 18 százalékos arány a tavalyihoz képest szintén növekedést mutat.

Az adatok alapján az életkor is meghatározó tényező.

Az 50 év alatti amerikaiak mintegy egyharmada tekint kedvezően Kínára, míg az idősebbeknél ez az arány 19 százalék.

A fiatalabb demokraták kisebb arányban tekintik Kínát ellenségnek, mint az idősebbek, és hasonló tendencia figyelhető meg a republikánusok esetében is: a fiatalabbak jóval kevésbé tartják ellenségnek az országot – számolt be a Newsweek.