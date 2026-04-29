László András elmondta, az Európai Parlament ezen hazugságok alapján indított 7-es cikkelyes eljárást Magyarország ellen, és az Európai Bizottság is ezért tartott vissza több tízmilliárd eurót.
László András: Eddig hazudtak, zsaroltak, most ideje fizetni!
Az áprilisi választások után ország-világ számára nyilvánvaló, hogy Magyarország demokrácia, ezért az Európai Bizottságnak az összes befagyasztott forrást át kell utalnia hazánknak – mondta László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.
További Külföld híreink
ezért a 7-es cikkelyes eljárást azonnal le kell zárni, az összes befagyasztott pénzt pedig fel kell oldani és feltétel nélkül át kell utalni Magyarországnak.
További Külföld híreink
Borítókép: László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!