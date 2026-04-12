Meggyalázták a sírokat az erdélyi temetőben, a rendőrség nyomoz

A hatóságok szerint az elkövetők vasárnapra virradóra hatoltak be a zsidó temetőbe, ahol szándékosan döntötték ki a sírköveket. A vizsgálatok szerint a kidöntött síremlékeket nem rongálták meg, egészben maradtak. A rendőrség a szászrégeni ügyészséggel együttműködve sírgyalázás vádjával indított vizsgálatot az ügyben az elkövetők azonosítása végett.

Az egykoron jelentős német lakossággal rendelkező, jelenleg közel harmincezer lakosú Szászrégen a különböző nemzetiségek harmonikus együttélésének egyik jó példája volt. A Maros megyei kisvárosban évekkel ezelőtt háromnyelvű – román, magyar és német – helységnévtáblát helyeztek ki, holott egyik kisebbség aránya sem éri el a közigazgatási törvény által előírt húszszázalékos küszöböt.