Az erdélyi megye rendőrfőkapitányságának tájékoztatása szerint a hatóságokat vasárnap fél 12 környékén értesítették arról, hogy ismeretlenek sírköveket döntöttek ki a szászrégeni zsidó temetőben. Az 112-es sürgősségi hívószámra érkezett hívás nyomán tartott helyszíni szemlén kiderült, hogy 14 síremléket döntöttek ki.
Meggyalázták a sírokat az erdélyi temetőben, a rendőrség nyomoz
Síremlékeket döntöttek ki ismeretlenek az erdélyi Szászrégen zsidó temetőjében, a rendőrség sírgyalázás gyanújával indított vizsgálatot – jelentette vasárnap a Maros megyei rendőrség közlése alapján az Agerpres hírügynökség.
A hatóságok szerint az elkövetők vasárnapra virradóra hatoltak be a zsidó temetőbe, ahol szándékosan döntötték ki a sírköveket. A vizsgálatok szerint a kidöntött síremlékeket nem rongálták meg, egészben maradtak. A rendőrség a szászrégeni ügyészséggel együttműködve sírgyalázás vádjával indított vizsgálatot az ügyben az elkövetők azonosítása végett.
Az egykoron jelentős német lakossággal rendelkező, jelenleg közel harmincezer lakosú Szászrégen a különböző nemzetiségek harmonikus együttélésének egyik jó példája volt. A Maros megyei kisvárosban évekkel ezelőtt háromnyelvű – román, magyar és német – helységnévtáblát helyeztek ki, holott egyik kisebbség aránya sem éri el a közigazgatási törvény által előírt húszszázalékos küszöböt.
Szászrégennek annak ellenére van több választás óta magyar polgármestere, hogy a város magyar lakossága mindössze 18 százalékot tesz ki. A 2021-es romániai népszámláláson 5607-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek.
