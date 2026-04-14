Moszkva szerint vége kell, hogy legyen, nem folytatódhatnak a harcok

Lavrov Abbász Aragcsival folytatott beszélgetéséről az orosz külügyminisztérium számolt be közleményben.

A tájékoztatás szerint az orosz miniszter hangsúlyozta:

Fontos, hogy megakadályozzák a fegyveres összecsapások megismétlődését. Egyben megerősítette Oroszország rendíthetetlen készségét, hogy segítsen kezelni a válságot, amelyre nincs katonai megoldás.

A beszámoló szerint Aragcsi részletesen beszámolt Lavrovnak az elmúlt hétvégén Pakisztánban tartott amerikai-iráni tárgyalásokról, amelyek szintén nem vezettek el a konfliktus megoldásához.

