Orosz–ukrán háborús összefoglaló – április 12.

Vlagyimir Putyin a napokban váratlan bejelentést tett. Az orosz elnök tűzszünetet rendelt el húsvét alkalmából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemsokkal ezután közölte, hogy az ukrán erők betartják a megállapodást.
Hatályba lépett a tűzszünet
Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.
Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16.00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki
– állt a közleményben.
Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját
– olvasható a dokumentumban. A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének. Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.
