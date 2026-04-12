Orosz–ukrán háborús összefoglaló – április 12.

Vlagyimir Putyin a napokban váratlan bejelentést tett. Az orosz elnök tűzszünetet rendelt el húsvét alkalmából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemsokkal ezután közölte, hogy az ukrán erők betartják a megállapodást.

Az orosz elnök váratlan bejelentést tett. Fotó: AFP

Hatályba lépett a tűzszünet

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16.00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki

– állt a közleményben.

Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját

– olvasható a dokumentumban. A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének. Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.