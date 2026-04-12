Orosz–ukrán háborús összefoglaló – április 12.

Az orosz elnök a minap váratlan bejelentést tett. Vlagyimir Putyin közölte, hogy húsvéti tűzszünet lép életbe. Volodimir Zelenszkij nem sokkal azután jelezte Ukrajna együttműködését, hogy a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást javasolt az ortodox húsvét alkalmából. Oroszország több mint 400 alkalommal szegte meg a nemrég bejelentett húsvéti tűzszünetet, amióta az helyi idő szerint délután 4 órakor hatályba lépett – közölte az ukrán vezérkar április 11-én. Moszkva szerint az ukránok is támadást indítottak.

2026. 04. 12. 6:13
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin a napokban váratlan bejelentést tett. Az orosz elnök tűzszünetet rendelt el húsvét alkalmából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemsokkal ezután közölte, hogy az ukrán erők betartják a megállapodást.

 Az orosz elnök váratlan bejelentést tett. Fotó: AFP

Hatályba lépett a tűzszünet

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat délutántól vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16.00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki

– állt a közleményben.

Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját

– olvasható a dokumentumban. A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének. Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején. 

Zelenszkij: Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte az ukrán elnök a Telegramon, nem sokkal azután, hogy a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint készek betartani a tűzszünetet. Fotó: AFP

„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök. A frontokon azonban úgy tűnik még sincs teljes nyugalom.

  • Oroszország több mint 400 alkalommal sértette meg a húsvéti tűzszünetet – közölte az ukrán hadsereg.
  • Az ukrán fegyveres erők továbbra is megsértik a húsvéti tűzszünetet, mondják az oroszok. Olekszandr Hinstein, a Kurszki terület kormányzója ukrán dróntámadásról számolt be egy lgovi benzinkút ellen.
  • Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője fontos üzleti találkozót tartott. Beszédét számos, Kijev számára nem igazán kedvező nyilatkozat tarkította. Budanov nehezményezte, hogy az ukrán fegyverek egyáltalán nem ukránok. A védelmi ipar jelenleg mindössze külföldi alkatrészeket vásárol az ukrán fegyveres erők számára, és azokat termékekké szereli össze.

Újabb nagyszabású fogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna: 175–175 katonát engedtek szabadon, a megállapodás pedig civileket is érintett. A húsvét előtti egyezségnek köszönhetően sokan hosszú fogság után térhettek haza. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a megállapodás értelmében 175 orosz katonát engedtek szabadon 175 ukrán hadifogolyért cserébe. Emellett hét orosz állampolgárt – a Kurszki terület lakosait –, akiket a kijevi vezetés illegálisan fogva tartott, szintén visszaküldtek és hazaszállítottak.

Magyar Péter és Kijev kapcsolata

Bár a háború továbbra is komoly emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is tárgyalt ukrán partnerekkel, és kapcsolatot alakított ki Volodimir Zelenszkij környezetével.

A Tisza Párt elnökének részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián, illetve korábbi kijevi látogatása is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
