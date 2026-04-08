J. D. Vance, Amerika alelnökének látogatása egy üzenet a brüsszeli politikának, hogy hagyják békén a szabadságszerető magyar politikát. Most vasárnap a magyarok sorsot választanak maguknak: háború, vagy béke. Brüsszeli, vagy magyar út.
Szijjártó Péter: Nyílt és durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba
Szijjártó Péter az Igazság órájában leszögezte: egyre durvul a választási kampányba való külföldi beavatkozás. Politikusokat lehallgatnak, újságírók pedig ezeket a beszélgetéseket leközlik. A külgazdasági és külügyminiszter beszélt arról is, hogy hiába erőlködik a baloldali sajtó, J. D. Vance egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett. Az energiaválsággal kapcsolatban megjegyezte: Ha a Tisza Párt végrehajtja a brüsszeli energiapolitikát, Magyarországon is olajhiány lesz, benzinhiány lesz, gázhiány lesz, nem lehet rendesen ellátni az országot
Amerikai-magyar aranykor
J. D. Vance alelnök látogatásának időzítése világosan mutatja az amerikai kormány kiállását. Világosan mutatja azt a nagyon erős lojalitáson alapuló személyes barátságot, ami az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök, Donald Trump és Orbán Viktor között van, és ez a nagyon erős személyes kötődésen alapuló barátság és lojalitás megalapozta azt az új aranykort, amibe a magyar-amerikai kapcsolatok egy másfél esztendővel ezelőtt beleléptek, amikor is Donald Trump elnököt az Egyesült Államokban megválasztották másodjára – mondta Szijjártó Péter.
A tavalyi év a rekordok éve volt a gazdaságban. Soha ilyen magas a kereskedelmi forgalom nem volt, mint tavaly, 10 milliárd dollár. Soha ennyi beruházás egy esztendő leforgása alatt Magyarországra nem érkezett, mint a tavalyi esztendőben, úgy nagyjából 200 milliárd forintnak megfelelő összeg, és idén a lendület az kitart, mert a kereskedelem majdnem kicsivel több mint 50 százalékkal nőtt, és csak márciusban 6 amerikai beruházást jelentettünk be mintegy 100 milliárd forint értékben, mindez azt mutatja, hogy ez az aranykor – tette hozzá a külügyminiszter.
Politikai szankciók nincsenek, az energiabiztonságunk érdekében a Paks épülhet tovább, nem kell vízumot kiváltani amerikai utazáskor, s az olcsó orosz energiahordozók megvásárlására továbbra is ott van a lehetőség, hiszen Donald Trump elnök ebbe is beleegyezett – fűzte hozzá a tárcavezető.
A keddi nagygyűlésbe Donald Trump is bekapcsolódott telefonon, ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta: jelezte az alelnök stábja, hogy az elnök szeretne bekapcsolódni ebbe a gyűlésbe és szeretne üzenni a magyaroknak. Ez csak azoknak meglepő, akik nem munkaszerűen foglalkoznak ezzel a kérdéssel – jelentette ki. Kiemelte: Nagyon durva a nemzetközi helyzet. Látszik, hogy a világ olyan válságokkal szembesül folyamatosan, amelyekhez foghatók korábban azért nem adódtak. Látszik, hogy azok a kihívások, amelyekre válaszokat kell találni, nagyon sok vezetőt és országot próbára tesznek, sokan nem is tudnak megfelelő válaszokat adni.
Egy ilyen helyzetben egy magyarországi kapacitásokkal rendelkező országnak a biztonsága, a sikere alapvetően azon múlik, hogy arra a régióra hatással lévő nagyhatalmi centrumok, amelyben ez az ország is van, a sikerében vagy a kudarcában érdekeltek. És mi elő tudtuk állítani az elmúlt másfél évtized kormányzásával és külpolitikai stratégiájával azt, hogy az életünkre hatással lévő nagyhatalmi politikai centrumok Magyarország sikerében érdekeltek.
– szögezte le a miniszter.
Az amerikaiak, az oroszok, a kínaiak, meg a törökök is. És ugye ezt egyetlenegy ember tudta elérni, a miniszterelnökünk. Európában egyetlen egy olyan politikai vezető van, aki mind a négy nagyhatalmi centrummal normális, jó, sikeres kapcsolatot tud fenntartani. Úgyhogy ez a helyzet is azt mutatja, hogy ilyenkor a tapasztalatra, a kiszámíthatóságra, a biztonságra óriási szükség van – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A nulla kilométeres kalandorokat ilyenkor azért reggelire meg szokták enni. Tehát annak érdekében, hogy az eddig elért eredményeinket, sikereinket meg tudjuk védeni, fenn tudjuk tartani, ahhoz bizony arra van szükség, hogy egy tapasztalt, a megfelelő kapcsolatokat felépíteni, fenntartani tudó vezetője legyen az országnak. És az, hogy az amerikai elnök fogja magát és bejelentkezik egy budapesti gyűlésre, vagy egy rendezvényre, azért ez szerintem mindenképpen világos üzenetet küld mindenkinek
– mondta.
Vance budapesti látogatásán hangsúlyozta, hogy a brüsszeli arctalan bürokraták bele akarnak szólni a magyar választásba, mert meg akarják szabni, hogy hogy éljenek a magyarok. Az ukránok is be akarnak avatkozni. Erről tapasztalata van az Egyesült Államoknak is, hiszen ott az elnökválasztásba akart Ukrajna beleszólni.
A magyar parlamenti választási folyamatban egy nagyon durva külső titkosszolgálati beavatkozás zajlik. Talán ennyire nyílt, durva, súlyos beavatkozás még nem volt magyar parlamenti választásban. Egy Brüsszel-Berlin-Kijev tengely jött létre. Nyilvánvalóan a brüsszeli bürokraták nem viselik el, hogy Magyarország akasztja a féktelen, háborús, migrációs és genderpolitikáját Brüsszelnek. Berlinben nehezen viselik, hogy egy közép-európai ország nemet mondjon a vezető európai hatalomnak.
– mutatott rá a tárcavezető.
Kijevben meg nyilván azt akarják, hogy Európa menjen háborúba, s kapják meg az európai emberek pénzét, és ők jöhessenek az Európai Unióba.
Magyarország mindebben az ellentétes álláspontot képviseli, ezért nyilvánvalóan Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek is sorskérdés, hogy mi lesz a magyar parlamenti választás végeredménye. Pont úgy sorskérdés, mint nekünk, csak pont ellenkező várakozásaink és ellenkező érdekeink vannak
– jelentette ki Szijjártó Péter.
A miniszter rámutatott, hogy Magyarországon mi mindig is képesek voltunk arra, hogy biztosítsuk a magyar emberek és általában az ország biztonságát. Mi képesek voltunk erre a migrációs válságot követően is, mi képesek voltunk az elmúlt négy évben, a háborús időszakban is, mi képesek vagyunk most is, amikor a világ más tájain energiainfrastruktúrákat támadnak meg, itt Magyarországon a rendőrség és a nemzet biztonságáért felelős szolgálatok úgy végzik a munkájukat, hogy a magyar emberek, a magyar családok és a magyar gazdaság szereplői mind-mind biztonságban vannak. És így J. D. Vance is természetesen biztonságban van.
A műsorban elhangzott: Van ez a félmondat a sajtótájékoztatóról, ami már tegnap az ATV-ben, az esti beszélgetésben is szóba került, miszerint az USA elengedte Orbán Viktor kezét, ezt tolták tegnap a baloldali sajtóban, merthogy azt mondta az alelnök, hogy bárki is lesz a választásnak a győztese, azzal együttműködnek, csak nem ez a félmondat hangzott el csak tőle, hanem volt eleje is, meg volt folytatása is. A félmondatocskát kiemelik, és akkor ebből csinálnak hírt, ami a totális lenézése egyébként azoknak, akiknek ezt a hírt csinálják, merthogy a sajtótájékoztatónak nem ez volt a mondanivalója – hangzott el. Az amerikai alelnök azt mondta, hogy ők tisztelik a magyar embereket, tehát a magyar emberek akaratának megfelelően dolgoznak majd együtt bárkivel, majd tette hozzá, hogy biztos abban, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást.
Mondta ezt azok után, hogy hosszú perceken keresztül ecsetelte a jelenlegi magyar-amerikai együttműködés magas szintjét, ecsetelte, hogy mennyire támogatják a miniszterelnököt, ecsetelte, hogy milyen barátság van közöttük, és hogy a magyar miniszterelnök volt a legnagyobb segítségére az Egyesült Államoknak a béke ügyében. Dicsérte a magyar miniszterelnököt azért, mert olyan politikát folytat, aminek keretében mindenkivel beszél, diplomáciát folytat, nem elzárta a kapcsolatokat, beszélt az energiabiztonságról, szóval ez nyilvánvalóan egy nagyon erőltetett és nagyon frusztrált próbálkozás arra, hogy ezt a látogatást másként láttassák ahhoz képest, mint ami volt.
Nyilván nem függetlenül az alelnök látogatásától időzített a Bloomberg, nyilvánosságra hozta a tavaly októberi Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti telefonbeszélgetésnek a leiratát.
Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte: Ez az időszak, amikor Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonon megállapodtak abban, hogy igyekeznek békecsúcsot tartani, és hogyha azt megtartják, azt Budapesten tartják. Tehát bejelentették, hogy Budapesten lesz egy békecsúcs. Ezt követően Trump elnök fölhívta a miniszterelnökünket, beszéltek róla, beszéltek a technikai részletekről, majd a miniszterelnökünk beszélt a másik résztvevővel, potenciális részvővel, Vlagyimir Putyinnal, mert Donald Trump Putyinnal állapodott meg arról, hogy majd Budapesten találkoznak, és miután beszélt a miniszterelnökünk Donald Trumppal, beszélt Vlagyimir Putyinnal is.
Teljesen természetesen, hiszen ha ketten akartak jönni Budapestre, akkor kettejükkel kellett egyeztetni – mondta a tárcavezető. Magyarország, a magyar kormány, a magyar miniszterelnök, aki és ami a béke pártján áll, és mindig mindent megtett a béke érdekében, ezért természetesen a miniszterelnök elmondta Donald Trumpnak is, meg Vlagyimir Putyinnak is, hogy ő mindenben a rendelkezésükre áll, minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a békecsúcs létrejöjjön és végre béke legyen.
Most maga az a tény, hogy itt vezetők közötti telefonbeszélgetések leiratai, hangfelvételei, titkosszolgálati módszerekkel eljutnak újságírókhoz, majd azok ezeket leközlik, hogy ez jogilag milyen kategóriába tartozik, ezt én nem tudom pontosan megítélni, de hogy minden írott és íratlan szabályt áthágnak, és hogyha valakinek volt eddig bármifajta kétsége afelől, szokatlanul nyílt és durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választás kampányában, akkor mondjuk egy ilyen akció után ez szerintem nyilvánvaló
– fogalmazott a miniszter.
Szijjártó Péter elmondta: Más minőségbe helyezi a kapcsolattartás lehetőségét országok vezetői között, hogyha az derül ki, hogy itt egyes titkosszolgálatok szuverén országok vezetőit lehallgatják titkosszolgálati eszközökkel, majd titkosszolgálati célokra, titkosszolgálati módszerekkel, azokat politikai érdekek mentén felhasználják. A világpolitikában ez azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve hogy kommunikáljanak egymással az országok vezetői, hogyha ott idegen titkosszolgálatok is részesei a beszélgetésekre.
Én a saját beszélgetéseim vagy telefonos tárgyalásaim kapcsán is azt tudom önöknek mondani, meg neked mondani, meg a nézőknek, hogy pont azt mondom a sajtótájékoztatón, pont ugyanazt mondom a tanácsülésen Brüsszelben, mint amit mondok nyilvánosan, meg bármelyik külügyminiszternek legyen az orosz, az amerikai, vagy a török, vagy az indiai, vagy bármelyik. Én azt mondom, tehát ilyen szempontból mondjuk nagy újdonságra az én telefonbeszélgetéseimből fényt deríteni nem lehet, de még egyszer mondom, az a tény, hogy egy két ország vezetőjének a telefonbeszélgetésének a titkosszolgálati módszerekkel történő lehallgatása, vagy annak politikai célokról felhasználása az egy új minőség. Ez kétségtelen.
– magyarázta a miniszter.
Energiaválság Európában
Az ajtónk előtt kopogtató energiaválsággal kapcsolatban elmondta: Tegnap már voltak olyan olasz repterek, ahol nem tudták teletankolni a repülőket. Régóta mondjuk, hogy az iráni háború az olajhiányt meg gázhiányt fog okozni Európában és okoz is.
Nem kell ehhez Nobel-díjas tudósnak lenni, hogy az ember ezt megértse, hogyha a világ kőolajfelhasználásának 20 százaléka blokkolás alatt van, meg hogyha a világ cseppfolyósított földgáz felhasználásának szintén 20 százaléka blokkolás alatt van, akkor az hiányozni fog valahonnan.
– mondta Szijjártó Péter.
Ez jelenleg Európából hiányzik. Hiszen Európa két fontos forrása itt az eurázsiai térségben az arab meg az orosz olaj.
Az arab olaj nem jön, vagy nagyon bizonytalan, az orosz olajat Brüsszel maga kitiltotta Európából. Olajhiány van és gázhiány fenyeget. Most ez egyrészt ellátási problémákat okoz, például nem fog menni a repülő, másrészt pedig drámai áremelkedés. És ezért rendkívül fontos, hogy Európában az energiahordozók mennyiségét növelni kell. Brüsszelnek egy dologra van ráhatása, hogy saját döntését visszacsinálja-e vagy sem, mert az arab helyzetre nincsen ráhatása, a világon már semmire nincsen ráhatása, csak a saját döntéseire Brüsszelnek, tehát hogyha nem engedi vissza az olcsó orosz olajat és az olcsó orosz gázt az európai piacra, akkor itt olajhiány lesz meg gázhiány lesz.
– közölte. Hozzátette: És akkor az sorokat jelent a benzinkutakon, az háromszoros rezsiköltséget jelent, az minimum ezer forintos benzinárat jelent. És akkor ugye az Európai Bizottságnak jelenleg addig terjed a kapacitása, hogy az a biztos, aki az energiaügyi biztos arról beszél, hogy telekocsi szolgáltatást vegyenek az emberek igénybe, 10 km/h-val csökkentsék a végsebességet, ne menjenek be dolgozni.
Szijjártó Péter szerint ezért nagyon fontos, hogy meg kell akadályozni a Tisza Párt kormányra kerülését, a Tisza Párt egy brüsszeli energiapolitikát akar végrehajtani ezzel az energiaátállási programjával.
Ki akarják tiltani Magyarországról az orosz kőolajat és orosz földgázt, el akarják törölni a rezsicsökkentést, el akarják törölni a védett benzinárat, tehát ha a Tisza Párt végrehajtja a brüsszeli energiapolitikát, Magyarországon is olajhiány lesz, benzinhiány lesz, gázhiány lesz, nem lehet rendesen ellátni az országot
– nyomatékosította a miniszter.
Támadás az energiainfrastruktúra ellen
Szijjártó Péter szerint az európai energiainfrastruktúrával szembeni támadások esélye az elmúlt hónapokban mindig ott volt és ott van. Az ukránok egészen egyszerűen abban érdekeltek, hogy az orosz olaj és az orosz gáz ne tusson el Európába. Ezt megpróbálják politikai eszközökkel elérni Brüsszelen keresztül, sajnos Brüsszel hajlandó is ebben a partnerük lenni és ezáltal egy olaj és gázhiányt előidézni Európában, és emellett pedig agresszív, néha az állami terrorizmus eszközeit is bevetve agresszív módon Ukrajna igyekszik az európai piacról az orosz gázt és orosz olajat kivezetni.
Fölrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. Ez egy olyan gázvezeték volt, ami Oroszország és Európa között az egyik fő szállítási útvonal volt. Fogták, fölrobbantották
– hangoztatta a tárcavezető.
A lengyel miniszterelnök pedig meg is dicsérte azt, aki fölrobbantotta, és hősnek nevezte. Utána jött az Ukrajnán keresztüli nagy földgázvezeték elzárása. Ezt követte a Barátság kőolajvezetéken az olajblokád. Ezt követték az ukránok dróntámadásai a Török Áramlat vezetékkel szemben Oroszország területén, és most itt van ez a robbanóanyag és a terrortámadás kísérlete Szerbiában.
Mindez egy sorba illeszkedik, mindegyiknek az a célja, hogy az orosz olajat és az orosz gázt, ami nem azért fontos, mert orosz, hanem azért, mert olcsó. Ezt gyakorlatilag el akarják vágni Európától, vagy fordítva az európai országokat akarják elvágni az olcsó energiától
– mondta a miniszter.
Szijjártó Péter hozzátette: Az elmúlt 16 évben öt olyan válság tépázta meg a világot, benne Európát és Magyarországot, amelyből egy is bőven elég lett volna ahhoz, hogy az egész világ a feje tetejére álljon, mert itt volt a pénzügyi összeomlás, itt volt a migrációs válság, a Covid, az ukrajnai háború, tehát négy éve, több mint négy éve élünk egy háború szomszédságában, és az iráni háború. Ez alatt a 16 év alatt Magyarországon több dolgot is elértünk. Szijjártó Péter fel is sorolt néhányat:
- Például egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint korábban.
- Magyarországon kell fizetni Európa legalacsonyabb adóit.
- Európa legalacsonyabb rezsiárait Magyarországon kell fizetni.
- Világbajnok családtámogatási rendszerünk van.
- Itt van 13. havi, meg most már egy 14. havi nyugdíj is.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
