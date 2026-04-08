Szijjártó Péter: Nyílt és durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba

Kijevben meg nyilván azt akarják, hogy Európa menjen háborúba, s kapják meg az európai emberek pénzét, és ők jöhessenek az Európai Unióba.

Magyarország mindebben az ellentétes álláspontot képviseli, ezért nyilvánvalóan Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek is sorskérdés, hogy mi lesz a magyar parlamenti választás végeredménye. Pont úgy sorskérdés, mint nekünk, csak pont ellenkező várakozásaink és ellenkező érdekeink vannak

– jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter rámutatott, hogy Magyarországon mi mindig is képesek voltunk arra, hogy biztosítsuk a magyar emberek és általában az ország biztonságát. Mi képesek voltunk erre a migrációs válságot követően is, mi képesek voltunk az elmúlt négy évben, a háborús időszakban is, mi képesek vagyunk most is, amikor a világ más tájain energiainfrastruktúrákat támadnak meg, itt Magyarországon a rendőrség és a nemzet biztonságáért felelős szolgálatok úgy végzik a munkájukat, hogy a magyar emberek, a magyar családok és a magyar gazdaság szereplői mind-mind biztonságban vannak. És így J. D. Vance is természetesen biztonságban van.

A műsorban elhangzott: Van ez a félmondat a sajtótájékoztatóról, ami már tegnap az ATV-ben, az esti beszélgetésben is szóba került, miszerint az USA elengedte Orbán Viktor kezét, ezt tolták tegnap a baloldali sajtóban, merthogy azt mondta az alelnök, hogy bárki is lesz a választásnak a győztese, azzal együttműködnek, csak nem ez a félmondat hangzott el csak tőle, hanem volt eleje is, meg volt folytatása is. A félmondatocskát kiemelik, és akkor ebből csinálnak hírt, ami a totális lenézése egyébként azoknak, akiknek ezt a hírt csinálják, merthogy a sajtótájékoztatónak nem ez volt a mondanivalója – hangzott el. Az amerikai alelnök azt mondta, hogy ők tisztelik a magyar embereket, tehát a magyar emberek akaratának megfelelően dolgoznak majd együtt bárkivel, majd tette hozzá, hogy biztos abban, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást.

Mondta ezt azok után, hogy hosszú perceken keresztül ecsetelte a jelenlegi magyar-amerikai együttműködés magas szintjét, ecsetelte, hogy mennyire támogatják a miniszterelnököt, ecsetelte, hogy milyen barátság van közöttük, és hogy a magyar miniszterelnök volt a legnagyobb segítségére az Egyesült Államoknak a béke ügyében. Dicsérte a magyar miniszterelnököt azért, mert olyan politikát folytat, aminek keretében mindenkivel beszél, diplomáciát folytat, nem elzárta a kapcsolatokat, beszélt az energiabiztonságról, szóval ez nyilvánvalóan egy nagyon erőltetett és nagyon frusztrált próbálkozás arra, hogy ezt a látogatást másként láttassák ahhoz képest, mint ami volt.

Nyilván nem függetlenül az alelnök látogatásától időzített a Bloomberg, nyilvánosságra hozta a tavaly októberi Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti telefonbeszélgetésnek a leiratát.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban megjegyezte: Ez az időszak, amikor Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonon megállapodtak abban, hogy igyekeznek békecsúcsot tartani, és hogyha azt megtartják, azt Budapesten tartják. Tehát bejelentették, hogy Budapesten lesz egy békecsúcs. Ezt követően Trump elnök fölhívta a miniszterelnökünket, beszéltek róla, beszéltek a technikai részletekről, majd a miniszterelnökünk beszélt a másik résztvevővel, potenciális részvővel, Vlagyimir Putyinnal, mert Donald Trump Putyinnal állapodott meg arról, hogy majd Budapesten találkoznak, és miután beszélt a miniszterelnökünk Donald Trumppal, beszélt Vlagyimir Putyinnal is.