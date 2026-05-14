kárpátaljai magyarUkrajnakettős állampolgár

Jelentős változás a kárpátaljai magyar kettős állampolgárok helyzetében

Magyarország is felkerült arra a listára, amelynél Ukrajna már jogi szinten is kezeli a többes állampolgárság lehetőségét. A változás azonban nem jelenti azt, hogy a magyar–ukrán kettős állampolgárok automatikusan elveszítenék ukrán jogállásukat, és a határátlépési szabályok sem változnak meg egyik napról a másikra.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 22:58
Ungvár (Fotó: Wikipédia)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A döntés jelentős változás az ukrán jogi szemlélethez képest, mivel Kijev hosszú ideig hivatalosan nem ismerte el a kettős állampolgárságot. A gyakorlatban ugyanakkor sok kárpátaljai magyar eddig is rendelkezett magyar útlevéllel, miközben az ukrán állam továbbra is saját állampolgáraként kezelte őket.

A mostani módosítás nem jelenti azt, hogy az érintettek Ukrajnában megszűnnének ukrán állampolgárnak lenni. Az ukrán törvények szerint ha valaki másik állampolgárságot is szerez, az ukrán állammal fennálló jogviszonyában továbbra is ukrán állampolgárként kezelik.

Ez különösen fontos a határátlépésnél. A KISZó összefoglalója szerint nem szabad abból kiindulni, hogy egy magyar útlevél önmagában minden esetben elegendő lesz az ukrán határon. Az ukrán hatóságok ugyanis továbbra is saját állampolgárukként kezelhetik az érintettet, függetlenül attól, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik.

A szabályozás a hadköteles korú férfiakat érintheti a legérzékenyebben. A háborús időszakban az ukrán határőrség a 18 és 60 év közötti férfiaknál katonai nyilvántartási dokumentumokat is ellenőrizhet, és a kiutazás csak meghatározott feltételek mellett engedélyezett. A magyar útlevél megléte önmagában nem jelent automatikus mentességet.

A változás így elsősorban jogi és státuszbeli jelentőségű. Kedvező fejlemény lehet azok számára, akik korábban attól tartottak, hogy magyar állampolgárságuk miatt elveszíthetik ukrán jogállásukat vagy adminisztratív következményekkel kell számolniuk.

A határátlépés, a katonai kötelezettség vagy az ukrán jogi státusz kérdése azonban továbbra sem rendeződik automatikusan attól, hogy valaki magyar útlevéllel is rendelkezik.

Borítókép: Ungvár (Fotó: Wikipédia)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

Az új miniszterelnök politikai ámokfutása

Bánó Attila avatarja

Amikor Magyar Péter a Fidesz–KDNP-t ócsárolja, akkor két és fél millió magyar választópolgárt is sérteget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu