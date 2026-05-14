Jelentős változás a kárpátaljai magyar kettős állampolgárok helyzetében

A döntés jelentős változás az ukrán jogi szemlélethez képest, mivel Kijev hosszú ideig hivatalosan nem ismerte el a kettős állampolgárságot. A gyakorlatban ugyanakkor sok kárpátaljai magyar eddig is rendelkezett magyar útlevéllel, miközben az ukrán állam továbbra is saját állampolgáraként kezelte őket.

A mostani módosítás nem jelenti azt, hogy az érintettek Ukrajnában megszűnnének ukrán állampolgárnak lenni. Az ukrán törvények szerint ha valaki másik állampolgárságot is szerez, az ukrán állammal fennálló jogviszonyában továbbra is ukrán állampolgárként kezelik.

Ez különösen fontos a határátlépésnél. A KISZó összefoglalója szerint nem szabad abból kiindulni, hogy egy magyar útlevél önmagában minden esetben elegendő lesz az ukrán határon. Az ukrán hatóságok ugyanis továbbra is saját állampolgárukként kezelhetik az érintettet, függetlenül attól, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik.