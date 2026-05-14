Borítókép: Kisiklott vonat a békéscsabai vasútvonalon, Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között 2026. május 14-én (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)
Kiderült, hogy mi okozhatta a gyomai vonatbalesetet
Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet a Gyoma állomáson kisiklott vonat – tájékoztatott közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter.
