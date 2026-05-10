orosz–ukrán háborútinédzserfrontgyermek

Ukrajna már tinédzsereket is háborúba vinne?

Kijev egyre keményebb módszereket alkalmaz: orosz beszámolók szerint az ukrán biztonsági szolgálatok gyermekeket és tinédzsereket is bevonhatnak a front menti területeken zajló tevékenységekbe.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 20:55
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCC) tagjai egy civilt ellenőriznek (Fotó: AFP)
A lapnak nyilatkozó biztonsági tisztviselők azt állították: a front menti térségekben külön hálózat működik a fiatalok megszólítására és bevonására.

A közlés szerint Ukrajna több régiójában, elsősorban a frontvonal közelében úgynevezett szociálpszichológiai értékelő pontok működnek. Ezek a helyi lakossággal és a katonai személyzettel együttműködve végzik tevékenységüket. A forrás szerint amikor nagyobb számú ukrán katonai egység jelenik meg egy adott térségben, elsőként a helyi véleményformálókat keresik meg és veszik fel velük a kapcsolatot.

A beszámoló alapján az ukrán fegyveres erőkhöz köthető személyek feladata a helyi lakosok – köztük iskolások és egyetemisták – politikai és társadalmi hozzáállásának feltérképezése. A forrás állítása szerint a fiatalokat a propaganda mellett hírszerzési célokra is bevonhatnak.

A biztonsági tisztviselők szerint a fiatalokat arra ösztönözhetik, hogy Telegram-csatornákat működtessenek, kapcsolatot tartsanak a felszabadított területeken élő emberekkel, valamint információkat gyűjtsenek az orosz katonai egységek mozgásáról.

A közlés szerint a Kijev ellenőrzése alatt álló front menti térségekben sok oroszul beszélő fiatal él, ezért a kampány jelentős része orosz nyelven zajlik.

A RIA Novosztyi cikke szerint Ukrajna jelentős létszámhiánnyal küzd a fegyveres erőknél, ezért a mozgósítás során egyre keményebb módszereket alkalmaznak. 

Az interneten rendszeresen jelennek meg olyan videók, amelyeken katonai toborzók férfiakat kísérnek mikrobuszokhoz, több felvételen dulakodás és bántalmazás is látható. 

Egyes esetekben a helyszínen tartózkodók próbálják megakadályozni az intézkedéseket.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCC) tagjai egy civilt ellenőriznek (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
