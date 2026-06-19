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Bajban a NATO, feszült hónapok elé néznek a tagállamok

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A NATO-tagállamok védelmi minisztereinek ülése világossá tette, hogy a júliusi ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt a szövetségen belüli belső ellentétek és strukturális gyengeségek kritikus szintet értek el.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 19. 15:55
Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG Forrás: NurPhoto
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A NATO strukturális gyengeségei

Bár a szövetség papíron 32 tagállam gigantikus katonai gépezetét tömöríti, a brüsszeli ülés hátterében komoly logisztikai és ipari hiányosságok kerültek felszínre. Az európai hadiipar képtelen követni a modern hadviselés lőszer- és fegyverigényét. A tagállamok raktárai kiürültek, az új gyártókapacitások kiépítése pedig a bürokrácia és a tőkehiány miatt éveket késik, így egy intenzív konfliktus esetén Európa napok alatt kifogyna a kritikus légvédelmi rakétákból.

Bár rengeteg NATO-gyakorlaton vesznek részt a katonák, az európai haditechnikai sokrétű, ami hátrányt jelenthet egy háborúban (Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG)
Bár rengeteg NATO-gyakorlaton vesznek részt a katonák, az európai haditechnikai sokrétű, ami hátrányt jelenthet egy háborúban (Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG)

Ezt a helyzetet súlyosbítja a fragmentált haditechnika. Míg az Egyesült Államok hadserege szabványosított rendszerekre épül, Európában a tagállamok tucatnyi különböző típusú harckocsit, vadászgépet és kommunikációs rendszert használnak.

Ez drámaian rontja a csapatok közötti együttműködési képességet egy valós háborús forgatókönyv esetén.

Végezetül a vétójog és a konszenzus kényszere végzetesen lassítja a politikai döntéshozatalt. Az egyéni nemzeti érdekek, mint például a házigazda Törökország vagy Magyarország különutas diplomáciája, krízishelyzetben alkalmasak arra, hogy késleltessék a kollektív védelmet garantáló 5. cikkely aktiválását. A júliusi ankarai csúcstalálkozó így nem az ünnepélyes egységről, hanem az elkerülhetetlen önvizsgálatról fog szólni. Ha az európai vezetők nem képesek radikálisan növelni saját védelmi képességeiket és lenyelni a Washington által diktált keserű pirulát, a világ valaha volt legerősebb katonai szövetsége belsőleg üresedhet ki.

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