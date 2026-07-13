németországszélsőségesekbiztonsági helyzetiszlamista

Egyre kevésbé biztonságos Németország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Németország biztonsági környezetének romlá­sára hívja fel a figyelmet a szövetségi belügymi­nisztérium a 2025-ös évre vonatkozó alkotmányvédelmi jelentése. A dokumentum kiemeli a kémkedést, a szabotázst, a dezinformációt és kibertámadásokat, a külföldi befolyásszerzési kísérleteket, valamint a diaszpórák és külföldi ellenzékiek megfigyelé­sét.

Magyar Nemzet
Forrás: Migrációkutató Intézet2026. 07. 13. 9:54
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelentés szerint jelentős külföldi hírszerzési tevé­kenység is zajlik: Németország gazdasági súlya, EU- és NATO-szerepe, technológiai és tudo­mányos kapacitásai miatt kiemelt célponttá vált. Oroszország, Kína és Irán mellett egyre hangsúlyo­sabban jelenik meg Törökország, Pakisztán és India tevékenysége. Ők jellemzően a diaszpórákban élő ellenzéki aktivistákat figyelik meg.

Borítókép: Iszlamista megmozdulás Hamburgban (Fotó: AXEL HEIMKEN / dpa Picture-Alliance via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojeleknato

BáNATOs jövő

Bogár László avatarja

Donald Trump tehát nem az EU-val, illetve, mint látszólag most az ankarai csúcstalálkozón az európai NATO-tagokkal áll konfliktusban, hanem az EU-t is a NATO-t megszállva tartó rivális amerikai birodalmi stratégiával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.