Egyre kevésbé biztonságos Németország

A jelentés szerint jelentős külföldi hírszerzési tevé­kenység is zajlik: Németország gazdasági súlya, EU- és NATO-szerepe, technológiai és tudo­mányos kapacitásai miatt kiemelt célponttá vált. Oroszország, Kína és Irán mellett egyre hangsúlyo­sabban jelenik meg Törökország, Pakisztán és India tevékenysége. Ők jellemzően a diaszpórákban élő ellenzéki aktivistákat figyelik meg.

Borítókép: Iszlamista megmozdulás Hamburgban (Fotó: AXEL HEIMKEN / dpa Picture-Alliance via AFP)