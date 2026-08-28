Egyetlen generált kép ára: hány pohár vizet iszik meg a ChatGPT, amíg megírunk egy levelet?

Az MI-bűntudat
A fenti adatok széles körű elterjedésével a tudatos internetezők körében egy új pszichológiai jelenség ütötte fel a fejét: az MI-bűntudat vagy digitális klímaszorongás. Korábban a műanyag zacskók elutasításával vagy a szelektív hulladékgyűjtéssel mértük a környezeti tudatosságunkat. Mostantól az is számít, hányszor nyúlunk a mesterséges intelligenciához segítségért.
Megéri-e egy teljesen felesleges, vicces verset íratni a macskánkról a ChatGPT-vel, ha tudjuk, hogy ezzel literes nagyságrendű vizet párologtatunk el a semmibe? Kell-e minden egyes unalmas céges Teams-értekezletről MI-alapú összefoglalót kérni, ha az felér egy fél falu esti áramfogyasztásával?
Ez a morális dilemma kényszeríti ki a piac átalakulását is. Ahogy a fogyasztók kezdik felismerni a digitális luxus valódi árát, úgy válik a fenntarthatóság versenyelőnnyé. Azok a szoftverek és nyelvi modellek lesznek a jövő nyertesei, amelyek nem feltétlenül a legnagyobbak, hanem a leginkább energiahatékonyak.
Hogyan lehetünk környezettudatos MI-felhasználók?
A megoldás természetesen nem a technológia teljes elutasítása vagy a kőkorszakba való visszatérés. A mesterséges intelligencia környezeti hatása drasztikusan csökkenthető, ha a felhasználók tudatosabban és szelektívebben használják az eszközöket. Íme néhány egyszerű tipp a digitális lábnyom mérséklésére:
- Igyekezzünk az MI-t nem igénybe venni olyan egyszerű feladatokra, amelyeket egy tíz másodperces hagyományos Google-kereséssel vagy saját magunk is meg tudunk oldani.
- Minél pontosabban fogalmazzuk meg a feladatot az első alkalommal, annál kevesebb javítási körre (és felesleges szerverkapacitásra) lesz szükség.
- Ha csak egy egyszerű szöveges átfogalmazásra van szükség, használjunk kisebb, kevesebb energiát fogyasztó modelleket a gigantikus, multimodális verziók helyett.
A milliárdos cégek is már felismerték, hogy a mesterséges intelligencia képes megváltoztatni a világot, de csak akkor van jövője, ha ésszel használjuk.
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