Egyetlen generált kép ára: hány pohár vizet iszik meg a ChatGPT, amíg megírunk egy levelet?

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Az MI-bűntudat

A fenti adatok széles körű elterjedésével a tudatos internetezők körében egy új pszichológiai jelenség ütötte fel a fejét: az MI-bűntudat vagy digitális klímaszorongás. Korábban a műanyag zacskók elutasításával vagy a szelektív hulladékgyűjtéssel mértük a környezeti tudatosságunkat. Mostantól az is számít, hányszor nyúlunk a mesterséges intelligenciához segítségért.

Megéri-e egy teljesen felesleges, vicces verset íratni a macskánkról a ChatGPT-vel, ha tudjuk, hogy ezzel literes nagyságrendű vizet párologtatunk el a semmibe? Kell-e minden egyes unalmas céges Teams-értekezletről MI-alapú összefoglalót kérni, ha az felér egy fél falu esti áramfogyasztásával?

Ez a morális dilemma kényszeríti ki a piac átalakulását is. Ahogy a fogyasztók kezdik felismerni a digitális luxus valódi árát, úgy válik a fenntarthatóság versenyelőnnyé. Azok a szoftverek és nyelvi modellek lesznek a jövő nyertesei, amelyek nem feltétlenül a legnagyobbak, hanem a leginkább energiahatékonyak.

Hogyan lehetünk környezettudatos MI-felhasználók?

A megoldás természetesen nem a technológia teljes elutasítása vagy a kőkorszakba való visszatérés. A mesterséges intelligencia környezeti hatása drasztikusan csökkenthető, ha a felhasználók tudatosabban és szelektívebben használják az eszközöket. Íme néhány egyszerű tipp a digitális lábnyom mérséklésére:

Igyekezzünk az MI-t nem igénybe venni olyan egyszerű feladatokra , amelyeket egy tíz másodperces hagyományos Google-kereséssel vagy saját magunk is meg tudunk oldani.

, amelyeket egy tíz másodperces hagyományos Google-kereséssel vagy saját magunk is meg tudunk oldani. Minél pontosabban fogalmazzuk meg a feladatot az első alkalommal, annál kevesebb javítási körre (és felesleges szerverkapacitásra) lesz szükség.

az első alkalommal, annál kevesebb javítási körre (és felesleges szerverkapacitásra) lesz szükség. Ha csak egy egyszerű szöveges átfogalmazásra van szükség, használjunk kisebb, kevesebb energiát fogyasztó modelleket a gigantikus, multimodális verziók helyett.

A milliárdos cégek is már felismerték, hogy a mesterséges intelligencia képes megváltoztatni a világot, de csak akkor van jövője, ha ésszel használjuk.