Kritizálják a választók az osztrák kormánykoalíciót
Alig másfél évvel a következő tartományi választások előtt Karintia politikai helyzete átalakulóban van Ausztriában. A Demox Research által az ÖVP parlamenti csoport megbízásából készített friss közvélemény-kutatás szerint továbbra is az SPÖ áll az első helyen, bár jelentősen elmarad a 2023-as eredményétől. Országos szinten azonban már máshogy látják.
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