Rendkívüli

Amit várni lehetett: a pénzügyminiszter szerint nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból

Rendkívüli

Unger Annát jelölik az NVVH élére

fertőzésbetegségFrankfurt

Rejtélyes fertőzés végzett a frankfurti repülőtér dolgozóival, az egyik járaton érkezhetett a kór

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Maláriában halt meg két német állampolgár, akik a frankfurti repülőtéren dolgoztak. A Robert Koch Intézet és a helyi egészségügyi hatóságok vizsgálata szerint a fertőzést terjesztő, trópusi vidékeken honos szúnyogok egy-egy érkező repülőgép fedélzetén jutottak be Németország legforgalmasabb légikikötőjébe. A fertőzöttek nem jártak külföldön, a diagnózis késlekedése pedig végzetesnek bizonyult.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 27. 8:50
Frankfurtban két reptéri dolgozó is meghalt, malária végzett a német állampolgárokkal
Frankfurtban két reptéri dolgozó is meghalt, malária végzett a német állampolgárokkal Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A malária nem terjed emberről emberre (Fotó: EMMANUEL CROSET / AFP)
A malária nem terjed emberről emberre (Fotó: EMMANUEL CROSET / AFP)

Pánikra nincs ok, de a szigorítás elkerülhetetlen

A frankfurti egészségügyi hatóságok hivatalos levelet küldtek a médiának, amelyben igyekeznek megnyugtatni a lakosságot. Kiemelték, hogy a frankfurti lakosok és az átutazó utasok számára a kockázat továbbra is elenyésző. Mivel a betegség emberről emberre nem adható tovább, a repülőtér területe nem válik fertőző góccá a civil lakosság számára. Ennek ellenére a repülőtér üzemeltetője azonnal elrendelte az összes alkalmazott számára, hogy a legkisebb influenzaszerű tünet, láz vagy fejfájás esetén azonnal forduljanak orvoshoz, és kifejezetten jelezzék, hogy a repülőtéren dolgoznak, elkerülve a diagnosztikai késedelmet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekboross péter

A szülői házból hozta

Pilhál György avatarja

Isten éltesse Boross Pétert!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.