Rejtélyes fertőzés végzett a frankfurti repülőtér dolgozóival, az egyik járaton érkezhetett a kór

A malária nem terjed emberről emberre (Fotó: EMMANUEL CROSET / AFP)

Pánikra nincs ok, de a szigorítás elkerülhetetlen

A frankfurti egészségügyi hatóságok hivatalos levelet küldtek a médiának, amelyben igyekeznek megnyugtatni a lakosságot. Kiemelték, hogy a frankfurti lakosok és az átutazó utasok számára a kockázat továbbra is elenyésző. Mivel a betegség emberről emberre nem adható tovább, a repülőtér területe nem válik fertőző góccá a civil lakosság számára. Ennek ellenére a repülőtér üzemeltetője azonnal elrendelte az összes alkalmazott számára, hogy a legkisebb influenzaszerű tünet, láz vagy fejfájás esetén azonnal forduljanak orvoshoz, és kifejezetten jelezzék, hogy a repülőtéren dolgoznak, elkerülve a diagnosztikai késedelmet.