Súlyos emberi hiba okozta a repülőbalesetet Miamiban, öt ember életébe került mindez + videó
A miami repülőtéren vasárnap történt, öt halálos áldozatot követelő légibaleset vizsgálata során kulcsfontosságú adatokhoz jutott az amerikai Közlekedésbiztonsági Felügyelet (NTSB). A nyomozók megállapították, hogy a Boeing 767-300-as teherszállító gép személyzete a földet érés után megpróbált átstartolni, ami kritikus idő- és távolságveszteséget okozott.
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