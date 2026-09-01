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Norvégia új királya letette esküjét

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Egy héttel apja, V. Harald király nyilvános temetése előtt Norvégia új királya a parlament előtt letette az esküt. Felesége, Mette-Marit aki június közepén tüdőátültetésen esett át, távol maradt.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 01. 18:57
VIII. Haakon Fotó: ODD ANDERSEN Forrás: AFP
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A monarchia támogatottsága februárban a mélypontra esett – 60 százalékos népszerűségi mutatóval –, amikor a királyi család botrányok sorozatába keveredett. Különösen Mette-Marit került támadások kereszttüzébe Jeffrey Epstein amerikai szexuális bűnözővel való korábbi kapcsolatai és fia jogi problémái miatt.

A Mette-Marit és Haakon 2001-es házassága előtti kapcsolatból született Marius Borg Hoibyt két nemi erőszak és 32 egyéb vádpont, köztük egy korábbi partner elleni erőszak miatt ítélték négy év börtönbüntetésre. A 29 éves férfi házi őrizetben volt, és elektronikus megfigyelő nyomkövetőt használt fellebbezése alatt, így a halála előtti napon meglátogathatta Haraldot a kórházban. Hétfőn ő is azok között volt, akik az elhunyt holttestét a palota kápolnájába vitték, és engedélyt kapott a temetésen való részvételre is.

A királyi család tagjai közül – amelyhez Hoiby hivatalosan nem tartozik – Mette-Marit az NRK által kedden közzétett közvélemény-kutatásban az egyik legalacsonyabb pontszámot kapta: honfitársai 10-ből 5,2-re értékelték. Sonja királynő kapta a legmagasabb pontszámot (8,9), közvetlenül Haakon (8,8) előtt. Haakon és Mette-Marit nem koronázzák meg, mivel Norvégia 1908-ban eltörölte ezt a gyakorlatot. Apjához és nagyapjához, V. Olavhoz hasonlóan az új király is választhatta, hogy ünnepélyes áldást kap a trondheimi Nidaros-székesegyházban, ezt a hagyományt V. Olav vezette be újra 1958-ban. A 22 éves Ingrid Alexandrát is felesküdték, de írásban és a királyi palotában.

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