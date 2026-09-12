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Szeptember 11: Titkosítás alól feloldott iratok tanúsítják, hogy előre figyelmeztették Clintont és Busht

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Már három évvel a támadások előtt is felmerült a kockázat. Szeptember 11-e nem volt előzmények nélküli.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 12. 10:06
Szeptember 11. Fotó: HUBERT BOESL Forrás: DPA
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A Fox News amerikai televíziós hálózat arra is rámutat, hogy a korábban titkosított dokumentumokban, többek között elnöki napi jelentésekben és magas szintű CIA hírszerzési feljegyzésekben található jelentések megjegyezték, hogy 

az al-Kaida tagjai már megkerülték a biztonsági ellenőrzéseket egy ismeretlen New York-i repülőtéren végrehajtott próbaüzem során három évvel azelőtt, hogy az al-Kaida tagjai lerombolták a Világkereskedelmi Központot.

1998 folyamán az amerikai hírszerző ügynökségek nyomon követték bin Laden mozgását és támogatói rendszerét, miközben több államban, köztük New Yorkban, Kaliforniában, Texasban, Michiganben és Floridában működő társait és szimpatizánsait azonosították. A figyelmeztetések két elnöki kormányzatra vonatkoztak. Egy 2001. augusztus 6-án Bushnak kézbesített előzetes tervezési jelentés arról tájékoztatta, hogy az FBI gyanús tevékenységekre utaló mintázatokat tárt fel az Egyesült Államokban, amelyek összhangban vannak gépeltérítések vagy más támadások előkészületeivel, valamint a New York-i szövetségi épületek közelmúltbeli megfigyelésével. Hetekkel a 2001. szeptember 11-i támadások előtt Bush napi tájékoztatója szerint az FBI körülbelül 70 terepvizsgálatot folytatott az Egyesült Államokban, amelyekről úgy vélték, hogy bin Ladenhez kapcsolódnak.

John Rattclife, a CIA jelenlegi igazgatója a terrortámadások 25. évfordulója alkalmából nyilvánosságra hozott dokumentumokról azt mondta, hogy korábban soha nem tettek egyszerre hozzáférhetővé ennyi, a 2001. szeptember 11-i terrortámadáshoz köthető titkos iratot. Hozzátette, a dokumentumok révén „az amerikaiak saját szemükkel bizonyosodhatnak meg a hírszerzési munkáról, ami megelőzte a tragikus napot”.

Borítókép: A Word Trade Center a támadás után (Fotó: AFP)

szeptember 11.Egyesült Államokterror

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