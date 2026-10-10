Az EU és Németország is kitart Ukrajna mellett
A gázolajmegállapodás Amerika és Oroszország között a Kreml Ukrajna elleni háborújának segít, mondta Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai uniós biztos a kiegyezést kommentálva. Németország úgyszintén elítélte a lépést és közölte, továbbra is kitart Ukrajna teljes támogatása mellett.
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