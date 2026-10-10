Betiltották a protestánsok felvonulását Portadownban

Múlt szombaton – minthogy hétvége volt – már népünnepélyjelleget öltött az állóháború. A katolikus nacionalisták között feltűnt korunk legismertebb és legnépszerűbb aktivista-politikus zenei trió­ja, a Kneecap is.

Ez a formáció nekünk, magyaroknak is ismerős lehet, a három fia­talembert nyílt Hamász- és Hezbollah-pártiságuk, Izrael-ellenes hergelésük miatt az Orbán Viktor vezette kormány tavaly nyáron kitiltotta Magyarországról, a fiúk így harsogva gyalázták minden fórumon a magyar kabinetet.

Mivel ők követik atyáik hagyomá­nyait, viszonylag egyszerű a világképük: Izrael rossz, a palesztinok jók. A britek haljanak meg, az írek éljenek. Minden helyzetben ütnek, akár szóval, akár ököllel. Természetesen rettentő népszerűek a fiatalok körében, így ha ők megjelennek valahol, az azonnal hírértékű.

Palesztin zászló Portadownban. Fotó: CONOR MCCAUGHLEY / ANADOLU

Az északír viszályban a felek már rég azonosították magukat más konfliktus tagjai­val. Az írek önmagukat az elnyomott palesztinok lelki társaiként fogadták el, a britek pedig az elnyomó izraeliek helyi megfelelői. A békefalakon – amelyek a közösségeket elválasztják egymástól – rengeteg az ilyen értelmű felirat és festmény.

Az északír viccek is ilyen témákat feszegetnek.

Emellett sokat jelentett a múlt évszázad második felében a hidegháború, amikor a britek és az izraeliek egyértelműen a kapitalista tömb tagjai voltak, az ellenük harcolók pedig megtalálták a munkásosztály vörös ideológiáját. Vagyis az Ír Köztársasági Hadsereg tagjai között nagyon sok volt a kommunista, akik erős nacionalisták és vörösök voltak egy személyben, a protestáns militáns szervezetek tagjai pedig királyhűek és Izrael-pártiak lettek.