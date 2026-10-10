Betiltották a protestánsok felvonulását Portadownban

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Ami számunkra egy könnyed kis séta, az Észak-Írországban egy feloldhatatlan, történelemmel sújtott, halálos következményekkel fenyegető patthelyzet. Egy maroknyi csoport a templomból végig akar masírozni a főúton, a helyi lakosság pedig második hete az utcán tiltakozik a provokáció ellen, visszaforgatva az idő kerekét. Az északír főminiszter végül beszüntette az áldatlan helyzetet, és betiltotta a narancsosok felvonulását.

Sitkei Levente
2026. 10. 10. 19:30
Fotó: CONOR MCCAUGHLEY Forrás: ANADOLU

Múlt szombaton – minthogy hétvége volt – már népünnepélyjelleget öltött az állóháború. A katolikus nacionalisták között feltűnt korunk legismertebb és legnépszerűbb aktivista-politikus zenei trió­ja, a Kneecap is.

 Ez a formáció nekünk, magyaroknak is ismerős lehet, a három fia­talembert nyílt Hamász- és Hezbollah-pártiságuk, Izrael-ellenes hergelésük miatt az Orbán Viktor vezette kormány tavaly nyáron kitiltotta Magyarországról, a fiúk így harsogva gyalázták minden fórumon a magyar kabinetet.

Mivel ők követik atyáik hagyomá­nyait, viszonylag egyszerű a világképük: Izrael rossz, a palesztinok jók. A britek haljanak meg, az írek éljenek. Minden helyzetben ütnek, akár szóval, akár ököllel. Természetesen rettentő népszerűek a fiatalok körében, így ha ők megjelennek valahol, az azonnal hírértékű. 

BELFAST, NORTHERN IRELAND – OCTOBER 6: Members of the Garvaghy Road Residents’ Group arrive at the Royal Courts of Justice to challenge the Parades Commission’s decision allowing the Portadown District Lodge parade to route down Garvaghy Road in Belfast, Northern Ireland on October 6, 2026. Lady Chief Justice Dame Siobhan Keegan stated the court would work toward a "swift time frame" for its ruling, though no official decision date has been set. Conor McCaughley / Anadolu (Photo by Conor McCaughley / Anadolu via AFP)
Palesztin zászló Portadownban. Fotó: CONOR MCCAUGHLEY / ANADOLU

Az északír viszályban a felek már rég azonosították magukat más konfliktus tagjai­val. Az írek önmagukat az elnyomott palesztinok lelki társaiként fogadták el, a britek pedig az elnyomó izraeliek helyi megfelelői. A békefalakon – amelyek a közösségeket elválasztják egymástól – rengeteg az ilyen értelmű felirat és festmény. 

Az északír viccek is ilyen témákat feszegetnek.

Emellett sokat jelentett a múlt évszázad második felében a hidegháború, amikor a britek és az izraeliek egyértelműen a kapitalista tömb tagjai voltak, az ellenük harcolók pedig megtalálták a munkásosztály vörös ideológiáját. Vagyis az Ír Köztársasági Hadsereg tagjai között nagyon sok volt a kommunista, akik erős nacionalisták és vörösök voltak egy személyben, a protestáns militáns szervezetek tagjai pedig királyhűek és Izrael-pártiak lettek.

Palesztina mindent visz

A jelenlegi időszakban a palesztin ügy teljesen elveszítette a valódi probléma lényegét, olyanok vonulnak utcára a palesztinok érdekében, akik szinte semmit sem tudnak az ottani valóságról. A palesztin–izraeli szembenállás átalakult azzá, hogy az izraeliek a nagytőke, a fennálló rend, a katonai hatalom képviselői, míg a palesztinok az egyszerű emberek, akik szenvednek a másik fél terrorja alatt. De azért a víz az úr, így a tüntetők minden erőszakos akciót felmentenek, jogosnak éreznek, a 2023. októberi, óriási és borzasztó véres terrortámadás-sorozatot is reakcióként fogják fel, amelyért Portadown utcáin is tüntetni érdemes. Viszonylag könnyű dolguk van, Londonban, New Yorkban vagy Berlinben könnyebb aktivistáskodni, mint Izraelben, ahol pillanatok alatt felszámolják a tiltakozó megmozdulásokat.

De az is igaz, hogy a sajtóban is könnyebben keretezik az olyan tüntetéseket, ahol megjelennek a palesztin zászlók, teljesen elhalványítva, min is mentek keresztül Portadown lakói az elmúlt fél évszázadban. A mostani szembenállás egyben azt is jelenti, hogy az 1998-as nagypénteki megállapodás ugyan kényszerű kiegyezést hozott, de a valódi béke nem született meg, talán nem is fog soha. A két közösség közötti szembenállás mögött mélyebbek az okok, és még egy emberöltőnyi békét követően is bármikor visszatérhetnek a harcos napok. 

A béke vagy te, sport! Az Egyesült Királyság és Írország közötti problémás múlt nagyon látványosan megmutatkozik a különböző sporteseményeken való részvételben. Az olimpiákon Team GB néven lép pályára Nagy-Britannia válogatottja, amelyben angol, skót és walesi sportolók szerepelnek. Állandó gondot okoz a futballválogatott összeállítása, hiszen a futball világában külön-külön szövetségek irányítják az államszövetség labdarúgását, az olimpiai tornán viszont egy csapatban indulnak. A Team GB a 2012-es londoni olimpián 13 angol és 5 walesi játékost nevezett a keretbe, skót és északír futballisták nem kaptak szerepet. Az olimpián Észak-Írország nem indul, az ottani sportolók választhatnak Írország vagy a Team GB között. Az egyéb versenyeken az úszók, a teniszezők, kosarasok, bokszolók és más sportágak képviselőinek is megvan ez a választási lehetősége. Külön kategóriát jelentenek azok a sportok, amelyeken az Ír-szigetet egyesítették, vagyis az északírek egy válogatottban vannak az Ír Köztársaság játékosaival. Ennek leghíresebb sportága a rögbi, az egyesített sziget játékosainak mezén az Ireland felirat olvasható. A brit sportéletben igencsak fontos Nemzetközösségi Játékokon a különböző országok külön-külön indulnak, itt azonban Anglia húzza a rövidebbet, ugyanis ez az egyetlen „ország”, amelynek nincs hivatalosan elfogadott himnusza, míg a többieknek igen. Az angol csapat 2010 óta a Jerusalem című dalt énekli a Nemzetközösségi Játékokon győzelmi himnuszként.

Borítókép: A Garvaghy Road nem fordul vissza - áll a molinón (Fotó: CONOR MCCAUGHLEY)

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