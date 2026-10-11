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Európai fegyvergyártók lehetnek orosz célkeresztben

Európai fegyvergyártók lehetnek orosz célkeresztben

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Nyugati hírszerző szolgálatok arra a figyelmeztették az európai hadiipari vállalatok vezetőit, hogy Oroszország ellenük szőtt merényletterveken dolgozik egyre nagyobb erővel - írta hírszerzési forrásokat idézve vasárnap a Financial Times.

Sitkei Levente
2026. 10. 11. 16:43
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK Forrás: NurPhoto

A lap által idézett nemzetbiztonsági források szerint az orosz tervek egyik fő eleme az, hogy a merényleteket nem is kell feltétlenül végrehajtani a kívánt cél elérése érdekében. Az egyik hírszerzési illetékes úgy fogalmazott, hogy az oroszok fő célja a lélektani hatás, "annak elérése, hogy az emberek célpontnak érezzék magukat, és kétszer is meggondolják, hogy folytassanak-e Ukrajnával üzleti tevékenységet".

Borítókép: Lengyel gyártású Kleszcz páncélozott jármű drónelhárító hálóval (Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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