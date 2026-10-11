Európai fegyvergyártók lehetnek orosz célkeresztben

A lap által idézett nemzetbiztonsági források szerint az orosz tervek egyik fő eleme az, hogy a merényleteket nem is kell feltétlenül végrehajtani a kívánt cél elérése érdekében. Az egyik hírszerzési illetékes úgy fogalmazott, hogy az oroszok fő célja a lélektani hatás, "annak elérése, hogy az emberek célpontnak érezzék magukat, és kétszer is meggondolják, hogy folytassanak-e Ukrajnával üzleti tevékenységet".

Borítókép: Lengyel gyártású Kleszcz páncélozott jármű drónelhárító hálóval (Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK)