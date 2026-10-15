Gyerekeket nyomott agyon a leszakadt tetőzet
Legalább 34 ember meghalt a pakisztáni Pesavárban, miután leszakadt egy iskola tetőszerkezete és rázuhant a diákokra. A mentés folyamatos, eddig ötven sebesültet találtak a romok között. Pakisztánban sokszor fittyet hánynak az építési szabályokra, ám ilyen súlyos hasonló jellegű katasztrófa még nem történt az ázsiai országban.
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