A francia lecke: amikor a diákmenetből lángoló anarchia lesz

Hogy mitől tart ennyire a német elit, azt a néhány héttel ezelőtti franciaországi események mutatják. Franciaországban elszabadult a pokol, amikor több mint 400 ezer ember vonult az utcákra. Ami békés diák- és szakszervezeti tiltakozásnak indult, az pillanatok alatt kezelhetetlen káoszba fordult Párizsban, Marseille-ben és más nagyvárosokban.

A francia kormány a keményvonalas baloldali aktivistákat és az elővárosok dühös fiataljait tette felelőssé a pusztításért. A televíziós felvételeken lángoló barikádok, felgyújtott autók, betört kirakatok és a rohamrendőrökkel vívott brutális utcai összecsapások szerepeltek.

A luxusüzleteket és az élelmiszerboltokat szervezett csoportok fosztották ki, miközben a francia rendőrség páncélozott járműveket és vízágyúkat vetett be a rend helyreállítására. Ez az a forgatókönyv, amit a német hatóságok mindenáron el akarnak kerülni.

This is Milan. The capital of fashion, elegance, and everything the world once associated with Italian style. Look at it now. A Carabinieri car turned into a playground for masked thugs, and people jumping on police vehicles like it’s a party. This isn’t a “protest.” This is an invasion of our streets by people who have zero respect for our laws, our police, or our country. As an Italian, this breaks my heart. We didn’t grow up with this. Our grandparents didn’t build these cities so that barbarians could tear them apart. These aren’t students. Students don’t destroy police cars. They come from places where this behavior is normal, and our leaders keep letting them in and then act shocked when our cities burn. Enough. We want our country back. https://t.co/2sgwmwJLMr — Maila Maria Rosa (@MailaMariaRosa) October 22, 2026

Milánó utcáin a rendőri szigor sem segített

Olaszország sem maradt ki az európai elégedetlenségi hullámból, miután többek között Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő buzdítására Milánóban és több észak-olasz nagyvárosban a diákok és a fiatal munkavállalók bénították meg a közlekedést és a mindennapi életet. Az olaszországi tüntetések fókuszában az elszabadult lakhatási költségek, a fiatalok munkanélkülisége és a kormány megszorító intézkedései álltak.

A tüntetők többször összecsaptak a rohamrendőrökkel. Az olasz kormány azonnal a kemény kéz politikájához nyúlt, és fokozott rendőri szigorral, valamint gyorsított eljárásokkal válaszolt az utcai zavargásokra. Ennek ellenére a mélyben húzódó társadalmi problémákat a politikai elit Rómában sem tudta megoldani. A fiatalok Európa-szerte úgy érzik, hogy az elöregedő társadalmakban a korábbi generációk elhibázott gazdasági és katonai döntéseinek a számláját most az ő jövőjükkel akarják megfizettetni.