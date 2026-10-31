Halloween éjszakáján szabadulhat el a pokol: a franciához hasonló ostromállapotra készül a német rendőrség

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Franciaország és Olaszország után most Németországban kongatják a vészharangot. A Z generáció elintézi nevet viselő, teljesen átláthatatlan hátterű csoport szombatra mintegy harminc német városban hirdetett országos demonstrációt. Miközben a fiatalok a megélhetési válság és a visszatérő sorkatonaság ellen emelnek szót, a politika és a rendőrség valóságos ostromállapotra készül. A hatóságok attól tartanak, hogy a tüntetések külföldi radikálisok és anarchista csoportok hatására erőszakos zavargásokba csapnak át.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 5:30
A franciaországihoz hasonló zavargásoktól tartanak Németországban
A franciaországihoz hasonló zavargásoktól tartanak Németországban Fotó: LOUAI BARAKAT Forrás: Hans Lucas

A francia lecke: amikor a diákmenetből lángoló anarchia lesz

Hogy mitől tart ennyire a német elit, azt a néhány héttel ezelőtti franciaországi események mutatják. Franciaországban elszabadult a pokol, amikor több mint 400 ezer ember vonult az utcákra. Ami békés diák- és szakszervezeti tiltakozásnak indult, az pillanatok alatt kezelhetetlen káoszba fordult Párizsban, Marseille-ben és más nagyvárosokban.

A francia kormány a keményvonalas baloldali aktivistákat és az elővárosok dühös fiataljait tette felelőssé a pusztításért. A televíziós felvételeken lángoló barikádok, felgyújtott autók, betört kirakatok és a rohamrendőrökkel vívott brutális utcai összecsapások szerepeltek.

A luxusüzleteket és az élelmiszerboltokat szervezett csoportok fosztották ki, miközben a francia rendőrség páncélozott járműveket és vízágyúkat vetett be a rend helyreállítására. Ez az a forgatókönyv, amit a német hatóságok mindenáron el akarnak kerülni.

Milánó utcáin a rendőri szigor sem segített

Olaszország sem maradt ki az európai elégedetlenségi hullámból, miután többek között Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő buzdítására Milánóban és több észak-olasz nagyvárosban a diákok és a fiatal munkavállalók bénították meg a közlekedést és a mindennapi életet. Az olaszországi tüntetések fókuszában az elszabadult lakhatási költségek, a fiatalok munkanélkülisége és a kormány megszorító intézkedései álltak.

A tüntetők többször összecsaptak a rohamrendőrökkel. Az olasz kormány azonnal a kemény kéz politikájához nyúlt, és fokozott rendőri szigorral, valamint gyorsított eljárásokkal válaszolt az utcai zavargásokra. Ennek ellenére a mélyben húzódó társadalmi problémákat a politikai elit Rómában sem tudta megoldani. A fiatalok Európa-szerte úgy érzik, hogy az elöregedő társadalmakban a korábbi generációk elhibázott gazdasági és katonai döntéseinek a számláját most az ő jövőjükkel akarják megfizettetni.

zavargásokNémetországFranciaországtüntetéshullámSzóljon hozzá!

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