Küszöbön az újabb kereskedelmi háború Kínával – Ursula von der Leyenékhez fordultak a gyártók

Nem ez az első eset: a gyertyáknál már lebuktak

Ez a kereskedelmi konfliktus egy nagyobb folyamat része. A Kínából érkező olcsó import már nemcsak a csúcstechnológiát, hanem a hagyományos iparágakat is elérte. Az Európai Unió 2025-ben rekordmennyiségű, összesen 32 új kereskedelmi védelmi vizsgálatot indított.

A kisebb, hagyományos iparágak korábban is kaptak már védelmet. Idén januárban az Európai Bizottság 56-60 százalék közötti dömpingellenes vámot vezetett be a kínai gyertyákra. Akkor egy vizsgálat kimutatta, hogy az olcsó kínai import komoly károkat okozott a csaknem tízezer embert foglalkoztató európai gyertyaiparnak. A koporsógyártók most hasonló döntésben bíznak.