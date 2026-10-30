Küszöbön az újabb kereskedelmi háború Kínával – Ursula von der Leyenékhez fordultak a gyártók

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Végveszélybe került az európai piac egyik legkiszámíthatóbb szektora, a temetkezési koporsók gyártása. A Politico brüsszeli hírportál tényfeltáró cikke szerint az európai gyártók rendkívüli szövetségbe tömörültek, hogy dömpingellenes eljárást kezdeményezzenek az Európai Uniót elárasztó, gyanúsan olcsó kínai import ellen. Az elmúlt öt évben az európai koporsóüzemek negyede végleg lehúzta a rolót, eközben a még életben maradt cégek az úgynevezett „IKEA-kiskapura” hívták fel figyelmet.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 30. 12:33
Az európai koporsógyártók utolsó segélykiáltásait kellene meghallania az Európai Bizottságnak
Az európai koporsógyártók utolsó segélykiáltásait kellene meghallania az Európai Bizottságnak Fotó: GODONG Forrás: BSIP via AFP

Nem ez az első eset: a gyertyáknál már lebuktak

Ez a kereskedelmi konfliktus egy nagyobb folyamat része. A Kínából érkező olcsó import már nemcsak a csúcstechnológiát, hanem a hagyományos iparágakat is elérte. Az Európai Unió 2025-ben rekordmennyiségű, összesen 32 új kereskedelmi védelmi vizsgálatot indított.

A kisebb, hagyományos iparágak korábban is kaptak már védelmet. Idén januárban az Európai Bizottság 56-60 százalék közötti dömpingellenes vámot vezetett be a kínai gyertyákra. Akkor egy vizsgálat kimutatta, hogy az olcsó kínai import komoly károkat okozott a csaknem tízezer embert foglalkoztató európai gyertyaiparnak. A koporsógyártók most hasonló döntésben bíznak.

koporsóKínakereskedelmi háborúKomment 1

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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