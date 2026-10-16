Kisgyerekeket ölt meg egy tinédzser Amerikában
Három kisgyereket és egy tanárt lelőtt egy 16 éves tinédzser az Egyesült Államok egyik általános iskolájában, mielőtt egy helybéli lakos végzett vele. Ez idén már a 140. iskolai lövöldözés volt Amerikában.
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