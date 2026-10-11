Műteni kell XIV. Leó pápát, csomót találtak testében – ide utazott volna
Egy kisebb csomót találtak XIV. Leó pápa tüdején, ezért a napokban megoperálják. A 71 éves katolikus egyházfő szerint egészségügyi stábja jobbnak látta a beavatkozás elvégzését, a csomót időben észrevették.
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