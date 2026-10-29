Mikor szállíthat újra orosz gázt az Északi Áramlat? Brüsszel megmondta!

Szerhij K. a hamburgi bíróságon. Fotó: MARKUS SCHOLZ / dpa-Pool

Felbolydult energiapiac

Ugyanakkor a gazdasági növekedést is visszafogó felbolydult európai energiapiac nyomán a józanabb hangok azt szorgalmazzák, Európa — és különösen Németország — ne mondjon le az orosz fosszilis energiáról.

Alice Weidel, a legnépszerűbb német párt, a jobboldali Alternatíva Németorszgnak társelnöke a szankciók eltörlését és az Északi Áramlat működésének visszaállítását ígérte hatalomra jutásának esetére. Azzal érvelt: az olcsó orosz gáz — amelyet egyébként a Szovjetunió a hidegháborús időkben is szállított a „vasfüggönyön” túlra, az NSZK-nak — a korábbi német gazdasági siker titka volt.