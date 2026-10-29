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Mikor szállíthat újra orosz gázt az Északi Áramlat? Brüsszel megmondta!

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Az ukrajnai háború végéig az Oroszország elleni szankciók vannak érvényben, utána pedig amúgy is kivezetnék az orosz energiát.

Szőcs László
2026. 10. 29. 12:09
Mikor szállíthat újra orosz gázt az Északi Áramlat? Brüsszel megmondta!
Az Északi Áramlat (2.) gázvezeték Forrás: AFP
Szerhij K. a hamburgi bíróságon azt állította, hogy nem bűnös az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében
Szerhij K. a hamburgi bíróságon. Fotó: MARKUS SCHOLZ / dpa-Pool

 

Felbolydult energiapiac 

Ugyanakkor a gazdasági növekedést is visszafogó felbolydult európai energiapiac nyomán a józanabb hangok azt szorgalmazzák, Európa — és különösen Németország — ne mondjon le az orosz fosszilis energiáról. 

Alice Weidel, a legnépszerűbb német párt, a jobboldali Alternatíva Németorszgnak társelnöke a szankciók eltörlését és az Északi Áramlat működésének visszaállítását ígérte hatalomra jutásának esetére. Azzal érvelt: az olcsó orosz gáz — amelyet egyébként a Szovjetunió a hidegháborús időkben is szállított a „vasfüggönyön” túlra, az NSZK-nak — a korábbi német gazdasági siker titka volt. 

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Friedrich Merz kancellár ugyanakkor azzal vádolta Weidelt, hogy Moszkva pártját fogja, és bizonygatta, hogy Németország energiaellátása csak megújuló forrásokból garantálható biztonságosan. Az orosz energia uniós kivezetésének visszafordítására az Európai Bizottságnak kellene javaslatot tennie, a tagállamok minősített többségének pedig megszavaznia azt, de a többség jelenleg azon az állásponton van: a Moszkvától való vásárlás elfogadhatatlan költséggel járna az európai biztonságra nézve — emlékeztet az Euronews.

Mint írtunk róla, az EU azt tervezi, hogy Kanadából importálja a kieső földgázmennyiséget. 

dpatop - 05 October 2026, Berlin: Chancellor Friedrich Merz (CDU) attends a press conference following a bilateral meeting at the Federal Chancellery. The meeting focused on security issues, strengthening NATOs eastern flank, and the deployment of the German brigade in Lithuania. Lithuania will assume the EU Council Presidency in the first half of 2027. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz. Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Borítókép: Az Északi Áramlat 2 gázvezeték (Fotó: STEFAN SAUER / dpa Picture-Alliance via AFP) 

Északi Áramlat gázvezetékekbrüsszeli szankciókEurópai Bizottságorosz energiaUrsula von der LeyenSzóljon hozzá!

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